Compromís envía a Fiscalía el informe municipal que ve "deficiencias legales" en reclasificaciones en Visit València

Archivo - La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, en una imagen reciente. - COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha anunciado este miércoles que envía a la Fiscalía Anticorrupción el informe de la Intervención que concluyó que la nueva estructura organizativa aprobada en la Fundación Visit València en abril de 2024 "dio lugar a incrementos salariales y reclasificaciones de puestos con deficiencias legales y procedimentales".

De acuerdo con este informe de auditoría de cuentas del ejercicio 2024 de la Intervención General del consistorio, "en varios casos, no consta acreditación de la titulación exigida, la adjudicación de puestos se realizó sin respetar plenamente los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y tampoco figura una justificación objetiva de la reclasificación".

El informe refleja que, además, en otros puestos promovidos a categorías superiores, "no se formalizó previamente la modificación de la relación de puestos ni se definieron adecuadamente funciones y requisitos, y el proceso de promoción interna presenta falta de transparencia y de documentación suficiente". Estas actuaciones "provocaron que la masa salarial de 2024 aumentara un 5%, superando el límite legal del 2,5 % previsto en la normativa aplicable".

CONFIRMA "SOSPECHAS"

Según ha informado la coalición en un comunicado, las conclusiones de la Intervención, aprobadas este miércoles en la Comisión de Hacienda y Participación, "confirman las sospechas sobre la gestión de las contrataciones en organismos municipales bajo investigación en la Fiscalía Anticorrupción", tras la denuncia presentada por Compromís per València.

En concreto, Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de investigación penal contra la alcaldesa de València, María José Catalá, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet, y cuatro trabajadores públicos por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por presunta prevaricación en relación con una supuesta recolocación "a dedo" de personal público del Consorcio Valencia 2007.

La formación valencianista ha subrayado que la auditoría de control interno detecta "irregularidades" en los procesos de contratación de Visit València, en primavera de 2024, "que coinciden con la creación de las plazas que actualmente investiga la Fiscalía Anticorrupción" en el que la coalición denomina como "caso enchufismo".

Sin embargo, Catalá ha hecho referencia a este informe en atención a medios tras el Consejo de Administración del Puerto y ha afirmado: "El informe de la Intervención detecta determinadas circunstancias respecto de unas plazas de promoción interna que, en ningún caso, se corresponde con la plaza finalmente que tiene una persona que viene del Consorcio".

"ESPECIALMENTE CONTUNDENTE"

Para Compromís, el informe municipal es "especialmente contundente" en relación con la fundación turística. "Las mismas conclusiones a las que, por cierto, llegó la Intervención General del Estado en las plazas creadas en el Puerto de València", ha advertido la portavoz del grupo municipal, Papi Robles.

A juicio de la concejala valencianista, estas conclusiones "confirman lo que hemos denunciado desde el primer momento: nada era transparente en Visit València, era una dinámica general de la entidad que depende de la concejala Paula Llobet -también investigada- y las plazas no eran procesos limpios, sino operaciones diseñadas con irregularidades que ahora están bajo la lupa de la Fiscalía".

La coalición valencianista aportará estas conclusiones a los procedimientos abiertos por Anticorrupción tanto en el caso de "enchufismo" en Visit València --donde Fiscalía investiga a la alcaldesa María José Catalá, y a las concejalas Paula Llobet y Rocío Gil-- como en el de València Activa, que investiga a Juanma Badenas (Vox).

"PRESUNTO CLIENTELISMO"

"Hoy hemos visto a la alcaldesa reunirse de nuevo con la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao. Queremos que se aclare si ambas diseñaron una operación de presunto clientelismo y depurar todas las responsabilidades políticas que correspondan. Porque Catalá y Chao están investigadas y deben dar más explicaciones, porque de momento han evitado hacerlo", ha criticado Papi Robles, que se ha referido en estos términos a la reunión del Consejo de Administración del Puerto.

"No estamos hablando de cuestiones menores, sino de una forma de gestionar que vulnera los principios básicos de la administración pública", ha insistido Robles.

VALÈNCIA ACTIVA

El documento de la Intervención también detecta "deficiencias relevantes" en la contratación de la fundación València Activa --en proceso de liquidación--, dirigida en el momento de los hechos por el concejal Juanma Badenas.

Según el informe, "se han evidenciado deficiencias relevantes en la contratación menor de patrocinios formalizada en 2024, consistentes en la insuficiente conexión de determinados expedientes con los fines fundacionales, incumplimientos de las reglas internas de tramitación y validación, ausencia de una justificación económica suficiente del retorno publicitario y de la equivalencia de las prestaciones, falta de acreditación documental bastante de la efectiva ejecución del objeto contractual y concurrencia de indicios de que determinadas operaciones pudieran responder, por su verdadera naturaleza, a subvenciones o a una utilización improcedente de la contratación menor" al margen de las exigencias de la Ley de Contratación del Sector Público.

Para Compromís, "este conjunto de irregularidades refuerza la gravedad del caso". "Estamos ante un patrón que se repite: procesos opacos, falta de justificación y decisiones que benefician a determinadas personas. No son errores puntuales, es una forma de gobernar", ha sostenido Robles.

La coalición valencianista considera que el informe de la Intervención da "respaldo técnico" a las denuncias ya presentadas e incrementa la "presión política" sobre el gobierno municipal. "Cada nueva información confirma que estamos ante un caso muy grave que afecta a distintos organismos públicos y que apunta a responsabilidades políticas claras", concluye la portavoz.

El informe de la intervención detecta determinadas circunstancias respecto de unas plazas de promoción interna que en Ningún caso se corresponde con las plazas o con la plaza finalmente que tiene una persona que viene del coche. Por tanto, no es verdad y quiero hacerlo costar.