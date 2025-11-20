Compromís y Esquerra Unida estudian un "frente de izquierdas" en Alicante para las elecciones municipales de 2027

Reunión de las direcciones de Compromís y Esquerra Unida en la ciudad de Alicante - COMPROMÍS / ESQUERRA UNIDA

ALICANTE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las direcciones de Compromís y Esquerra Unida en la ciudad de Alicante han mantenido una reunión para abordar la posibilidad de coordinar acciones políticas "que se conviertan en un frente amplio de izquierdas" en las próximas elecciones municipales de 2027.

Las formaciones han señalado, en un comunicado, que toman esta decisión "ante la deriva ideológica de PP y Vox" y para "derribar el desgobierno actual" y "recuperar el Ayuntamiento de Alicante", donde en la actualidad es alcalde el 'popular' Luis Barcala, que gobierna en minoría y ha de alcanzar acuerdos en el pleno con los distintos grupos que tienen representación en el consistorio.

Ambas organizaciones han expresado su "preocupación" por "las políticas reaccionarias del PP con el apoyo de la ultraderecha de Vox". En esta línea, Compromís y Esquerra Unida han subrayado "buena sintonía" en los ámbitos institucional y organizativo, así como "la necesidad de llevar a cabo actuaciones conjuntas con agentes sociales, vecinales y culturales" y "otras organizaciones políticas y sindicales".