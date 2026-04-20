Compromís exige la dimisión de Chao y "aclarar si Catalá dirigía la trama entre Ayuntamiento y Puerto"

Archivo - La alcaldesa de València, María José Catalá (d), y la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao (i), durante una reunión - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Compromís per València exige la dimisión de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, y "aclarar hasta qué punto la alcaldesa, María José Catalá, dirigía o coordinaba una operativa de colocaciones a dedo entre el Ayuntamiento y el Puerto".

Así lo reclama después de que Fiscalía Anticorrupción haya abierto diligencias de investigación penal contra Catalá (PP) y la presidenta del Puerto por presunta prevaricación en relación con la supuesta recolocación "a dedo" de personal público del extinguido Consorcio Valencia 2007. La investigación afecta también a las concejalas 'populares' del ejecutivo de Catalá Rocío Gil y Paula Llobet y a cuatro trabajadores públicos.

La coalición valencianista considera que la situación "ya no es solo una cuestión municipal, sino que apunta a una trama más amplia con conexiones entre instituciones". "Vemos un patrón que se repite: plazas diseñadas a medida, procesos bajo sospecha y una operativa que atraviesa distintos organismos públicos", asegura su portavoz, Papi Robles, en un comunicado.

En este contexto, Compromís sostiene que la continuidad de Chao al frente de la Autoridad Portuaria "es insostenible" ante la acumulación de informaciones e indicios que apuntan a su participación en estos procesos. "No puede continuar ni un día más en el cargo con este nivel de sospecha. La responsabilidad política también debe asumirse en el Puerto", exige Robles, quien recuerda que Chao fue nombrada por la Presidencia de la Generalitat "en manos del PP".

Vincula esta exigencia, que llevará al próximo pleno municipal, con las otras dos cuestiones que se incluyen en la moción: la comisión de investigación y la renuncia del concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, que "continúa en el cargo pese a las evidencias conocidas en las últimas semanas", en alusión a unos audios en los que este edil "ofrecía plazas a medida" en la corporación local para empleados de esa entidad a partir de su liquidación.

Compromís volverá a exigir su dimisión e insiste en la necesidad de poner en marcha una comisión de investigación que "aclare todo lo ocurrido". Según subraya, los audios hechos públicos "confirman que las plazas se diseñaban a medida para garantizar determinados nombramientos y evidencian una forma de gobernar basada en la opacidad": "Los audios son la prueba de que no hablamos de sospechas abstractas, sino de una manera de hacer política que vulnera los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad".

"OPERATIVA MUCHO MÁS AMPLIA"

Para la coalición, "el problema ya ha superado todas las líneas rojas". "Tenemos miembros del gobierno municipal investigados, una alcaldesa señalada por la Fiscalía Anticorrupción y ahora indicios que apuntan también al Puerto. Es evidente que estamos ante una operativa mucho más amplia de lo que quieren hacer ver", señala Papi Robles.

A su juicio, la clave está en determinar las responsabilidades políticas "al máximo nivel": "Lo que hay que aclarar es quién dirigía todo esto. Si desde el Ayuntamiento se estaban coordinando colocaciones a dedo en distintos organismos, estamos ante un caso de una gravedad enorme".

Ante este escenario, Compromís reclama "decisiones inmediatas: la dimisión de Mar Chao, la dimisión de Olano y la creación de una comisión de investigación que permita conocer toda la verdad". "La ciudad no puede permitir que se normalice este nivel de irregularidades. Hablamos de dinero público, de instituciones y de confianza democrática", reivindica.