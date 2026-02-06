Compromís exige a Llorca que "dé la cara" en Les Corts por el "escándalo" de las VPP en Alicante

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca , en una imagen de archivo en Les Corts - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha registrado este viernes una petición de comparecencia del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ante el pleno Les Corts sobre el "escándalo" de la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Playa de San Juan (Alicante) a cargos del Ayuntamiento de Alicante, donde gobierna el PP al igual que en el Consell.

"Los caraduras que se han quedado unas viviendas que no les correspondían tienen que devolverlas para que accedan a ellas a las familias que las necesitan. Y, por supuesto, le hemos dicho a Pérez Llorca que tiene que venir aquí, a Les Corts, a dar la cara", manifiesta el síndic de Compromís, Joan Baldoví.

Baldoví, en declaraciones remitidas a los medios, recuerda que "el 'president' de la Generalitat dijo que los cargos y afines al PP que se quedaron con estos pisos cumplían todos los requisitos".

"¿Qué requisitos? --se pregunta-- ¿Ser amigo del constructor, ser del PP, tener información privilegiada, ser funcionario municipal?". "Que venga aquí, que lo explique y, sobre todo, que exija que esas viviendas vuelvan para las familias que más lo necesitan", insiste.

Todo ello a raíz de la polémica por las viviendas de protección pública al trascender que la exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante Rocío Gómez; los dos hijos de la también dimitida directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal están entre los adjudicatarios de las mismas.

Tras conocerse esta información, Compromís solicitó una comisión de investigación en Les Corts al respecto, algo que también pidió el PSPV horas después y también Vox este pasado jueves.