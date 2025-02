Compromís exige la paralización de la ampliación del Puerto de València y reprocha a Puente "haber brindado con cava"

MADRID/VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha exigido al Gobierno que se paralicen de forma cautelar las obras de ampliación del Puerto de València y que no continúen hasta que no se disponga de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA). Se lo ha reclamado en concreto al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha afeado "haber brindado con cava" por esta actuación.

La parlamentaria de Compromís-Sumar se ha expresado así en relación al escrito presentado por Acció Ecologista-Agro, como miembro de la Comissió Ciutat-Port, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el que solicita la suspensión cautelar del acuerdo de aprobación del proyecto constructivo de la nueva terminal de contenedores de la ampliación del Puerto de València, así como la paralización de las obras en curso. Para ello se basa en un informe pericial que concluye que "procede efectuar una nueva evaluación de impacto ambiental ordinaria", distinta a la de 2007.

"Hoy València y el medio ambiente estamos de enhorabuena. Lo estamos porque hemos visto que el périto judicial que está encargado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana del tema de la ampliación del puerto ha concluido en un informe que la ampliación no ha evaluado los efectos medioambientales de la misma y que, por tanto, la DIA que, como sabéis, está aprobada en el año 2007 está caducada y se debería de hacer una nueva día para continuar las obras", ha aseverado Micó.

"Por eso, --ha continuado-- Compromís, exige al Gobierno y se suma a la petición de la Comisión Ciutat-Port para que se paralice de forma cautelar las obras que se aprobaron el año pasado y que no continúen esas obras hasta que no concluya el juicio y no tengamos una nueva declaración de impacto ambiental".

La diputada valenciana subraya el "mensaje clarísimo" al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien en València "brindó con cava" con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y con la presidenta de la autoridad portuaria "por una ampliación que todas y todos sabemos que va en contra en una situación medioambientalmente complicadísima". "Y después de la dana todavía más", ha resaltado.

"Es persona vino y dijo que no habían consecuencias medioambientales dañinas para los valencianos y valencianas cuando sabemos que l'Albufera de Valencia y las playas del sur están totalmente afectadas por estas obras del puerto", ha reprochado.

Por tanto, "le exigimos al ministro Óscar Puente que paralice esas obras hasta que el juicio dictamine si hace falta, y estamos seguras de que así será, una nueva declaración de impacto ambiental", ha insistido.

En la misma línea, la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha instado a la alcaldesa de València, María José Catalá, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que paralicen las obras.

"UNA ABERRACIÓN"

"La ampliación del Puerto es una aberración que pone en riesgo la Albufera, València y nuestra salud. Es una operación pensada sólo para que unos pocos sean aún más ricos", ha considerado.

Y acaba: "A ver si el informe de un perito independiente hace que Catalá y Sánchez tengan un ataque de vergüenza y defiendan de la ciudad y no los intereses de sus amigos".