Compromís señala "227 razones para que dimita Mazón" y PP y Vox le acusan de hacer "carroña política" con la dana

PSPV cree que Mazón es "un activo tóxico" para el PP" y "no caerá por una votación, sino por una filtración como Cifuentes, Casado y Camps"

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha defendido que hay "227 razones para que dimita Carlos Mazón", un 'president' que "ha manchado el cargo de barro y de sangre", en alusión a los fallecidos por la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia. Por contra, tanto PP como Vox le han acusado de buscar rédito electoral y hacer "carroña política", respectivamente, con esta tragedia.

En el pleno de Les Corts se ha debatido este miércoles por la tarde la proposición no de ley (PNL) de Compromís para que todos los diputados se posicionaran a viva voz sobre si Mazón debe dimitir por la dana, con la ausencia de todos los consellers. Una propuesta que se votará este jueves de forma secreta, ya que el reglamento establece que debe prevalecer esta fórmula si algún grupo lo solicita, como ha sido el caso de Vox esta misma mañana.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha instado a los diputados a votar en conciencia y en favor de los valencianos "y no de sus siglas" políticas. "¿Dejaríais la seguridad de vuestros hijos o de alguna persona querida en manos de Carlos Mazón?", ha preguntado a la bancada del PP.

Aunque ha señalado que hay "227 razones" para que Mazón dimita, las ha resumido en diez: "no enviar a tiempo la alerta; no estar donde correspondía el 29 de octubre; menospreciar que la Universitat de València enviara a los alumnos a casa; no decir qué hizo entre las cinco y las siete y media de la tarde mientras le esperaban en el Cecopi; no movilizar todos los recursos en los primeros días; no pedir el nivel máximo de emergencia; ser un mentiroso compulsivo; manipular un audio de forma miserable; ser un obstáculo para la recuperación; no tener ni la decencia ni la humanidad de pedir perdón a las víctimas, escucharlas, tener empatía con su sufrimiento, reunirse con ellas".

Desde el PSPV, su síndic, José Muñoz, ha respaldado la iniciativa y ha acusado a Vox de "hacer el favor al PP" al pedir que el voto sea secreto, al considerar que los 'populares' "se avergüenzan de Mazón y no quieren salir a defenderle ni votarle a favor".

"Es un activo tóxico para el Partido Popular", ha aseverado, para subrayar que "la pregunta no es si Mazón dimitirá, sino cuándo. Y ha augurado: "Mazón no va a caer por una votación en Les Corts, sino por una filtración en un medio de comunicación amigo como les pasó a Cifuentes, Casado y Camps".

Como tercer grupo de la oposición, la diputada de Vox Ana Vega ha afirmado que Compromís tiene "mucho que callar", ha rechazado que la "alternativa a Mazón" sea volver a un gobierno progresista y ha reprochado al PP que haya "dado a la izquierda tanto poder": "Eso se lo tienen que hacer mirar porque van a utilizarlo hasta las últimas consecuencias para machacarlos".

Dicho esto, ha reconocido que "desde luego que ha habido una gestión nefasta de la catástrofe y se tendrán que depurar responsabilidades donde haga falta". Y ha subrayado que Vox no está "en el cálculo político" ni tiene "miedo" a votar esta propuesta.

En su réplica, Baldoví ha preguntado si Vox va a ser cómplice de Mazón y si hubiera apoyado su propuesta si fuera contra el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols. También ha ironizado con que "la derechita valiente, la que levanta la persiana", pida un voto secreto para no dilatar el único pleno de febrero: "Presumen de tener la valentía de los leones, pero no son más que gallinas acobardadas".

Por su parte, el diputado del PP José Juan Zaplana ha acusado a Compromís de querer "generar odio aprovechando el dolor para ganar protagonismo" y de ser "el perrito faldero de los socialistas y el pagafantas de Sánchez" al transformar una moción de censura en esta propuesta.

El 'popular' se ha preguntado dónde estaban la exvicepresidenta Teresa Ribera y los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles durante la dana y en los días posteriores, además de cargar contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, quien "debería haber advertido de lo que iba a pasar". También ha instado a Baldoví a dimitir "si pierde esta votación".

Como respuesta, el síndic de Compromís ha negado que él deba dimitir porque estuvo esa tarde preocupado mientras Mazón estaba en el restaurante el Ventorro. "Quien algo teme, algo esconde", ha reiterado, para señalar que el 'president' "aún no ha dicho a quién llamó esa tarde".

En su contrarréplica, el diputado del PP ha atacado con la responsabilidad de Compromís durante la pandemia --"lecciones las justas"--, a lo que Baldoví ha respondido mostrado un papel desde su escaño con el número 7.291, en alusión a los fallecidos por covid en las residencias de mayores de Madrid.

Zaplana ha finalizado con una "reflexión sobre los que asesoran" a Baldoví: "Hay algunos que son los mismos que desde aquí y desde otras instituciones apuñalaron políticamente a su compañera (exconsellera) Mireia Mollà. Nosotros, aunque no lo crea, no somos sus enemigos; cuídese de los suyos".