Compromís exige a Puente un calendario "real" para saber "cuándo estará terminada" la variante de Torrellano

Archivo - Imagen de archivo de Alberto Ibáñez - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige Óscar Puente, un calendario "claro y real" para la ejecución de la variante de Torrellano, en Alicante, y saber "cuándo estará terminada".

En este sentido, considera que es un proyecto necesario para "modernizar" las Cercanías alicantinas y "poder abordar la sustitución de una flota que sigue teniendo trenes fabricados hace más de 40 años".

En un comunicado hecho público este viernes, la coalición ha señalado que "los avances administrativos anunciados en los últimos meses no pueden ocultar el retraso acumulado debido a una acción que lleva años en la planificación estatal".

Asimismo, ha indicado que "el Plan para la Mejora de la Calidad de los Trenes de Cercanías de la Comunitat Valenciana, presentado por el Ministerio de Obras Públicas en 2017, ya contemplaba una primera fase de la circunvalación de Torrellano para conectar la línea C1 con el aeropuerto de Altet, con una inversión estimada en ese momento en 85 millones de euros". "Nueve años después, una parte sustancial del proyecto sigue en fase de redacción", ha apostillado.

El diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha señalado que "es necesario que el Ministerio pase de los anuncios a un calendario completo" que "permita saber cuándo se licitarán las obras, cuándo comenzarán, cuándo terminarán y, sobre todo, cuándo los usuarios podrán notar una mejora real en el servicio".

Desde Compromís han afirmado que Puente "aseguró el pasado junio que los proyectos están en redacción, con un plazo máximo de 24 meses, y fijó 2028 como la fecha en la que se licitará la obra", y la coalición cree que "esta previsión muestra precisamente la necesidad de una planificación más específica". "No cuestionamos que se haya avanzado, pero después de tantos años no basta con saber cuándo se podría licitar una obra. Necesitamos saber cuándo estará terminada", ha dicho Ibáñez.

Creen que "la situación es especialmente preocupante" porque "el retraso también condiciona la renovación de trenes". "El propio Plan de Cercanías 2017 ya reconoció la obsolescencia del material que prestaba servicio al centro de Alicante y preveía la incorporación de 21 vehículos, 15 de ellos específicamente para reemplazar material obsoleto, con una inversión programada de 126 millones de euros entre 2019 y 2022", ha agregado.

PREGUNTAS AL GOBIERNO

Compromís ha precisado que Ibáñez ha registrado en el Congreso una serie de preguntas dirigidas al Ejecutivo central "para conocer con qué horario trabaja el Ministerio para ejecutar la circunvalación de Torrellano; si Transportes o Renfe planean licitar una nueva flota con antelación para que esté disponible cuando la infraestructura esté operativa; qué medidas alternativas contempla el Gobierno si no planea renovar los trenes de las líneas C1 y C3; y si considera que las unidades actualmente en circulación ofrecen todas las garantías de seguridad necesarias".

"Desgraciadamente, los trenes de Cercanías del núcleo Alicante-Murcia son trenes de los años 80. Tienen más de 40 años y, si no licitamos urgentemente su sustitución, las cancelaciones, retrasos y avería derivados del envejecimiento del material podrían aumentar", ha aseverado el diputado.

Al respecto, ha apuntado: "No podemos llegar al día en que la infraestructura esté lista y descubrir entonces que aún tenemos que empezar a comprar los trenes. Ambas cosas deben planificarse al mismo tiempo".

"Exigimos al Gobierno de España un calendario claro y real para la ejecución de las obras de la circunvalación de Torrellano y la conexión con el aeropuerto de Altet, así como la electrificación necesaria para poder disponer de una flota renovada", ha enfatizado.

"BILLETE ÚNICO"

Ibáñez también ha exigido que la Generalitat Valenciana y las administraciones locales aprovechen la implementación del nuevo sistema estatal de Abono Único de Temporada para "avanzar en la integración tarifaria del transporte público valenciano".

"Pedimos tanto al gobierno de la Generalitat como a los municipios que se ajusten a la opción de billete único lanzada por el Ministerio de Transportes. La movilidad diaria de las personas no entiende los poderes administrativos: debemos garantizar que una persona pueda combinar Cercanías, TRAM, autobús interurbano y transporte urbano de forma sencilla y asequible", ha concluido.