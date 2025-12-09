Compromís exigirá al Tribunal de Cuentas una auditoría de lo recaudado por Revuelta para las víctimas de la dana

La diputada de Compromís, Àgueda Micó, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID/VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha anunciado este martes que su partido pedirá al Tribunal de Cuentas que "actúe inmediatamente" y realice una auditoría urgente sobre un presunto desvío de fondos de donaciones recolectadas para las víctimas de la dana por parte de la organización juvenil 'Revuelta'.

El exdirigente de la organización juvenil Arturo Villarroya, asesor del líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha presentado una denuncia ante Fiscalía por "presuntas irregularidades, posible estafa en el destino de fondos y cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados". Revuelta, responsable de las protestas contra la amnistía ante la sede nacional del PSOE en Ferraz, ha negado tales acusaciones.

En una rueda de prensa, Micó ha denunciado que "los cachorros de Vox", en alusión a 'Revuelta', fueron a las zonas afectadas por la dana a "cargar" contra las diferentes organizaciones que estaban trabajando con la gente, como Cruz Roja; y "a crear bulos y a atemorizar a los valencianos y valencianas".

¿FUERON A ROBAR?

"Y, además, puede que también vinieran a robar dinero de la gente que quería entregar solidariamente ese dinero, esa ayuda a las víctimas", ha añadido la parlamentaria valencianista, quien ha calificado la situación como "un escándalo" protagonizado por "personas que son crueles y malvadas", apuntando en que "no se puede quedar ni un euro sin rastrear", por lo que ha reiterado que esta será su exigencia al Tribunal de Cuentas.

Por su parte, también en una rueda de prensa en el Congreso, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha expresado su "indignación" por la gestión de los fondos de la dana y ha reclamado al presidente de Vox, Santiago Abascal que, "ya que tiene facilidad para poner y quitar a presidentes en Valencia, que quite al presidente de la 'Revuelta' y devuelva el dinero donado para que vaya al fin que se dio".