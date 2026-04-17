Compromís tras el fallo sobre la moratoria de pisos turísticos de València: "Puede abrir la puerta a nuevas licencias"

Foto recurso apartamentos turísticos. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Compromís en el Ayuntamiento de València ha señalado este viernes que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula parte de la moratoria del consistorio sobre la concesión de permisos para apartamentos turísticos en la ciudad puede "abrir la puerta a nuevas licencias" y a "reclamaciones patrimoniales".

La coalición política ha censurado la "negligencia" del equipo de gobierno local, liderado por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, con esa moratoria y ha asegurado que el fallo del TSJCV "deja un escenario muy preocupante" para València. En este sentido, ha apuntado que con él "puede haberse abierto un vacío legal que permita reclamar indemnizaciones e, incluso, reactivar la concesión de licencias, en un momento en el que la presión sobre la vivienda es ya insostenible".

Compromís ha expuesto que "si la resolución se confirma, promotores y operadores podrían reclamar lucro cesante por las licencias paralizadas e, incluso, intentar tramitar nuevos proyectos con la normativa anterior, mucho más permisiva".

Este grupo municipal ha afirmado que se genera "un escenario que podría agravar aún más la expulsión del vecindario y la tensión del mercado inmobiliario".

La portavoz de Compromís en el consistorio de la capital valenciana, Papi Robles, ha remarcado que la ciudad de València "no se puede permitir ni un paso atrás". "Estamos ante un vacío legal muy peligroso. Si no se actúa rápidamente, podemos encontrarnos con una nueva avalancha de apartamentos turísticos en barrios ya saturados. No podemos tolerar más presión sobre la vivienda ni más expulsión de vecinos", ha aseverado en un comunicado.

Robles ha resaltado que la prioridad debe ser blindar el derecho a la vivienda frente a un sector "voraz, muy bien organizado y con una gran capacidad jurídica". "Es necesario que el Ayuntamiento recurra a todas las instancias posibles y actúe con contundencia para evitar que esta grieta legal sea aprovechada. El derecho a una vivienda digna debe estar por encima de cualquier interés económico", ha subrayado.

Compromís ha apuntado, asimismo, que la sentencia del TSJCV sobre la moratoria de apartamentos turísticos "también evidencia que las políticas actuales son insuficientes para afrontar el fenómeno" de este tipo de alojamientos.

De este modo, la formación política ha apuntado que "es necesario ir más allá de la simple paralización de nuevas licencias y avanzar hacia medidas estructurales que reduzcan el volumen existente".

"PROHIBICIÓN TOTAL"

"Esta situación también es una oportunidad para replantear la regulación y ser más ambiciosos, como ya están haciendo otras ciudades. Apostamos por la prohibición total, como ya han hecho otras ciudades. No basta con frenar nuevas licencias, hay que poner límites reales e incluso establecer mecanismos para que los apartamentos turísticos actuales tengan fecha de caducidad", ha afirmado Papi Robles.

Desde Compromís han lamentado que el gobierno municipal "haya llegado a esta situación tras meses de inacción y decisiones erráticas". Esta formación política ha recordado que apoyó esa moratoria, pero ha precisado que ya advirtió "de que era una medida de mínimos y que debía reforzarse jurídicamente".

"La responsabilidad está clara. Tardaron demasiado en reaccionar y, cuando lo hicieron, no lo hicieron bien", ha asegurado Robles, que ha señalado que "ahora, la ciudad puede pagar las consecuencias".

"Catalá se ha pasado tres años criticando al gobierno anterior. ¿Y ahora qué? Ha recibido un duro golpe de la Justicia porque el 'gobierno de los mejores' lo ha hecho mal. Lo que le ha pasado a la alcaldesa es que su soberbia es superior a su capacidad de trabajo. La responsabilidad directa del gobierno de Catalá es que no ha sabido garantizar la seguridad jurídica", han agregado desde Compromís.

"ACTUAR CON URGENCIA"

Este grupo municipal ha expuesto que "el reto es claro: actuar con urgencia para cerrar cualquier grieta legal y garantizar que València no siga avanzando hacia un modelo de ciudad que expulsa a su vecindario". "No estamos hablando solo de una norma, estamos hablando del derecho a vivir en nuestra ciudad", ha apostillado Papi Robles.