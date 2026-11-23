El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví; la cabeza de lista de Compromís-Front Valencià, Agueda Micó, y el presidente de AVE, Vicente Boluda Fos (D-I), durante los plenos electorales organizados por la Asociación - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Compromís-Front Valencià al Congreso por Valencia Àgueda Micó y el síndic de la formación valenciana en Les Corts, Joan Baldoví, han participado en un pleno electoral de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) en el que han destacado su coincidencia en cuestiones como la reivindicación de la financiación autonómica, del fondo de nivelación autonómico y la defensa de las infraestructuras ferroviarias.

"Hay muchas cosas que compartimos, sobre todo la defensa de los intereses valencianos. Es verdad que tenemos modelos que también confrontamos, evidentemente Compromís y la AVE no estamos de acuerdo en todo, pero sí que creo que es importante que haya una colaboración, una cooperación", ha señalado Àgueda Micó, en declaraciones a los medios antes de la reunión.

Este acto se enmarca en la ronda de encuentros con partidos que AVE inició con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre. El primero de estos encuentros fue con los candidatos del PP y esta semana la asociación empresarial se reunirá también con el PSPV-PSOE y con Vox.

En este marco, los empresarios valencianos han trasladado a los candidatos de los partidos un decálogo de peticiones, entre las que incluyen "revertir la paulatina degradación" de las instituciones, aprobar la reforma del sistema de financiación autonómica, ejecutar infraestructuras como el Corredor Mediterráneo, medidas en materia de vivienda y una "reforma global" para tener impuestos "razonables".

Vicente Boluda ha agradecido este lunes la participación de Compromís-Front Valencià en esta iniciativa para que los empresarios valencianos puedan escuchar sus propuestas.

Por su parte, Àgueda Micó ha valorado que "es muy importante, no solo en campaña electoral sino de normal, que tengamos una relación, porque hay muchas cosas que compartimos, sobre todo la defensa de los intereses valencianos". Así, ha destacado que Compromís es "el único proyecto político en estas elecciones de estricta obediencia valenciana".

La candidata ha remarcado que para Compromís "siempre han sido fundamentales las inversiones en nuestras infraestructuras, en nuestro transporte público, pero también nuestro eje esencial de trabajo es el cambio de modelo de financiación y la condonación de la deuda, ese nivel que permita que la Generalitat, que nuestras instituciones propias, puedan desarrollar toda su actividad política".

Àgueda Micó ha defendido que este nuevo modelo de financiación es necesario no solo para fortalecer los servicios públicos, sino también para "poder ayudar a nuestro modelo industrial productivo" en su transición energética y en la "innovación necesaria para ser competitivos a nivel europeo y a nivel mundial".

"Creo que son cuestiones en las que compartimos nuestra visión con AVE y venimos aquí a hablar, a colaborar y a buscar puntos de encuentro", ha asegurado la candidaya, antes de prometer diálogo con la asociación empresarial "en todo lo que podamos estar de acuerdo para mejorar nuestras infraestructuras y nuestros servicios".

Micó ha añadido que "ojalá eso pasara más en el resto del Estado, porque es imprescindible, a pesar de no estar de acuerdo en todo, poder hablar y llegar a acuerdos", ha dicho.

"LO QUE VA DELANTE, VA DELANTE"

En términos similares, Joan Baldoví ha destacado que, en el ámbito de la financiación autonómica, coincide con Vicente Boluda en "una expresión tan valenciana como 'el que va davant, va davant' (Lo que va delante, va delante'".

"Yo creo que ahí el Partido Popular no ha representado los intereses de los valencianos, ha representado los intereses del PP, que evidentemente no son los de la inmensa mayoría de valencianos", ha reprochado Joan Baldoví.

El síndic ha manifestado que "hay cosas en las que podemos estar de acuerdo" como el nuevo sistema de financiación, el fondo de nivelación y la condonación de la deuda" para "poder hacer políticas industriales".

"Y evidentemente coincidimos también en la necesidad de las infraestructuras, tanto las de alta velocidad como las del día a día, absolutamente fundamentales para la movilidad de los valencianos", ha concluido.