Compromís-Front Valencià propone eliminar los vuelos nocturnos para garantizar el derecho al descanso

Acto de Compromís-Fonrt Valencià contra los vuelos nocturnos en el Aeropuerto de Manises - COMPROMÍS

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís-Front Valencià propone eliminar los vuelos nocturnos, entre medianoche y las seis de la mañana, para garantizar el derecho al descanso de los vecinos, dentro de sus medidas electorales de cara al 29N.

Tras una reunión con vecinos y afectados por los vuelos del aeropuerto de Manises, el número dos al Congreso por València de la candidatura valencianista, Alberto Ibáñez, ha denunciado que "el derecho al descanso tiene que estar garantizado": "El no dormir tiene graves consecuencias para la salud mental, cardiovascular y respiratoria y también graves problemas de convivencia sociofamilar", informa Compromís.

"Ciudades como Frankfurt, París o Zurich con un alto tráfico de pasajeros y mercancías lo llevan implementando años garantizando el derecho al descanso y manteniendo la competitividad comercial", ha argumentado Ibáñez.

El candidato también ha pedido al Gobierno eliminar del proyecto DORA III (Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031) las "trampas técnicas" que buscan ampliar frecuencias de vuelo y pistas.

"De 2013 a 2025 se ha triplicado la llegada de pasajeros al aeropuerto de Manises, hasta llegar a los 12 millones. Esto tiene un claro impacto en el empeoramiento de los servicios públicos, la contaminación y el encarecimiento del precio de la vivienda", ha advertido.