Compromís-Front Valencià reclama políticas para frenar la especulación energética y proteger industria cerámica

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CASTELLÓ 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Compromís-Front Valencià al Congreso por Castelló, Ignasi Garcia, ha reivindicado la "necesidad" de impulsar políticas "valientes" para frenar la especulación con el precio de la energía y proteger los puestos de trabajo de la industria cerámica.

Garcia ha trasladado este mensaje tras la reunión que han mantenido esta semana con representantes del sector, en la que también han participado el eurodiputado de Compromís Vicent Marzà y los representantes de Compromís Vero Ruiz, Vicent Granel y Maria Fajardo.

"La industria cerámica es el motor económico de nuestra provincia. Esta semana nos han trasladado la preocupación por unos costes energéticos que han llegado a triplicarse. Cuando hablamos de energía en nuestros hogares, hablamos de poner la calefacción o de mantener la nevera encendida; cuando hablamos de ella en la industria, también estamos hablando de mantener puestos de trabajo", ha señalado Garcia.

El candidato ha denunciado el contraste entre los beneficios de las grandes compañías energéticas y las "dificultades" de las familias trabajadoras y las empresas. "Es una indecencia que empresas como Iberdrola anuncien beneficios de 6.000 millones de euros mientras hay familias que no pueden encender el aire acondicionado en verano porque se les dispara la factura y empresas que ven amenazada su actividad por el precio del gas. El Gobierno no puede quedarse de brazos cruzados", ha afirmado.

Garcia también ha defendido que garantizar una energía asequible debe ser una "prioridad política", tanto para asegurar unas condiciones de vida "dignas" como para preservar el tejido industrial de Castelló. En este sentido, ha reclamado medidas para limitar los beneficios "extraordinarios" de las "grandes" energéticas, frenar la especulación y dar una respuesta "efectiva" a las necesidades del sector cerámico.

"Defender nuestra industria es defender a las personas que trabajan en ella y a las familias que dependen de ella. Necesitamos medidas que permitan mantener la producción y el empleo, y una transición energética que ofrezca alternativas reales al sector", ha explicado.

Finalmente, el candidato ha situado estas reivindicaciones entre las prioridades de Compromís-Front Valencià para las elecciones generales del 29N. "Hacen falta políticas valientes para que la energía deje de ser una fuente de beneficios desmesurados para unos pocos a costa de la mayoría. Nuestro compromiso es con las familias trabajadoras, con el empleo y con el futuro industrial de nuestras comarcas. En eso, el voto a Compromís-Front Valencià no fallará", ha concluido.