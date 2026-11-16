Compromís-Front Valencià reivindica ayudas de 200 euros mensuales por hijo y permisos de cuidados entre amistades

Compromís-Front Valencià en un acto en Riba-roja - COMRPOMÍS-FRONT VALENCIÀ

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís-Front Valencià ha visitado este lunes el mercado de Riba-roja de Túria (Valencia) en un acto de campaña donde los candidatos al Congreso por Valencia Àgueda Micó, Alberto Ibáñez y Lara Manyes han reivindicado ayudas de 200 euros mensuales por hijo y permisos de cuidados entre amistados.

Los candidatos han compartido con vecinas y vecinos las principales propuestas de la candidatura para las elecciones generales. La coalición ha defendido una campaña "de calle", centrada en "escuchar las preocupaciones de la ciudadanía" y "dar respuesta a sus necesidades cotidianas con medidas concretas", según ha informado en un comunicado.

Micó ha destacado que criar a un hijo o una hija "no puede convertirse en un privilegio". Por eso, ha dicho, "proponemos una prestación universal de 200 euros al mes por cada hijo o hija. Queremos que las familias tengan más recursos y que nadie tenga que renunciar a desarrollar un proyecto de vida por motivos económicos".

Micó ha reivindicado una campaña "de proximidad": "Salimos a las calles y a los mercados para escuchar las necesidades de la gente y explicar nuestras propuestas. No queremos promesas vacías, queremos medidas concretas que mejoren la vida de las personas", que se pueden consultar en el programa electoral de la coalición.

Por su parte, Alberto Ibáñez ha defendido que las políticas públicas deben adaptarse a las realidades sociales y familiares. "Todas conocemos a personas para quienes una amiga es familia. Personas que se cuidan, se acompañan y están presentes en los momentos más difíciles, aunque no compartan apellidos. Queremos que la ley reconozca también esos vínculos, porque cuidar y recibir cuidados no debería depender únicamente de los lazos de sangre", ha reclamado.

En este sentido, Ibáñez ha reivindicado la propuesta de recuperar el derecho civil valenciano "para poder regular permisos de cuidados vinculados a uniones civiles entre amistades".

Finalmente, Lara Manyes ha puesto el acento en la defensa de los servicios públicos: "Cuando hablamos con la gente en los mercados y en las calles, nos hablan de los salarios, las pensiones o las dificultades para acceder a la sanidad pública. La política debe servir para dar respuesta a estas necesidades, y eso es lo que queremos defender con una candidatura de izquierdas unida".