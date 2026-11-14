Compromís-Front Valencià reivindica en Castellón el voto para "frenar a la extrema derecha" y "no arrastrar los pies"

Acto central de Compromís-Front Valencià en Castelló - COMPROMÍS-FRONT VALENCIÀ

CASTELLÓ, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís-Front Valencià ha celebrado en Castelló de la Plana su acto central de campaña en la provincia para las elecciones generales del 29 de noviembre, en el que ha reivindicado la necesidad de impulsar "políticas valientes de izquierdas" que mejoren las condiciones de vida de la clase trabajadora y den respuesta a las necesidades castellonense. En esta línea, ha reivindicado el voto para la coalición porque "no falla" y sirve "para frenar a la extrema derecha", "hacer políticas valientes" y "no arrastrar los pies".

El acto, presentado por Verònica Ruiz, diputada autonómica y representante de Compromís en la ciudad de Castelló, ha contado con las intervenciones de Lara Manyes, de Esquerra Unida; Núria Calduch, de Esquerra Republicana del País Valencià; la cabeza de lista por València y el número dos, Àgueda Micó y Alberto Ibáñez; el candidato al Congreso por Castelló, Ignasi Garcia, y el síndic de Compromís en las Corts Valencianes, Joan Baldoví.

Durante su intervención, Ignasi Garcia ha situado el acceso a la vivienda entre las "principales prioridades" de la candidatura y ha defendido que las instituciones "deben garantizar que tener un trabajo permita desarrollar un proyecto de vida digno", según ha informado la candidatura en un comunicado.

"No puede ser que las personas que trabajamos no podamos acceder a una vivienda digna. No puede ser que el alquiler se lleve buena parte de la nómina y que comprar una casa sea inasumible para tantas familias", ha señalado.

El candidato por Castellón ha reivindicado medidas para impedir que los fondos buitre "sigan acaparando viviendas, limitar las compras especulativas e impulsar los contratos de alquiler indefinidos para dar estabilidad a las familias". Garcia ha vinculado estas propuestas con las reivindicaciones de la huelga general del miércoles, en la que se reclamó una "respuesta política" a las dificultades de acceso a la vivienda y a la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora.

Por su parte, Joan Baldoví ha destacado que votar a Compromís-Front Valencià tiene un "triple beneficio" para la ciudadanía. "Es un voto que no falla porque sirve para frenar a la extrema derecha, pero también para hacer políticas valientes y no arrastrar los pies, como ha ocurrido con el tema de la vivienda. Y, además, defendemos los intereses de la gente de las comarcas de Castelló porque somos la voz del pueblo valenciano con una candidatura cien por cien valenciana", ha manifestado.

El síndic de Compromís ha concretado las reivindicaciones de la coalición para Castellón en la mejora de los servicios de Cercanías, las conexiones entre el interior y la costa y la defensa del tejido productivo, especialmente de la industria cerámica.

"Somos los únicos que defenderemos en Madrid la mejora de las comunicaciones en Castellón y que defendemos como corresponde nuestro tejido productivo, como la cerámica. Somos los únicos que damos voz a lo que afecta a la gente de aquí", ha sostenido Baldoví.

El acto también ha servido para poner en valor el acuerdo entre las distintas fuerzas de la izquierda valenciana que integran Compromís-Front Valencià. La coalición ha defendido que esta unidad permite afrontar las elecciones "con una alternativa conjunta para evitar un gobierno de derecha y extrema derecha en el Estado y exigir que las políticas del próximo ejecutivo sean realmente progresistas".

AGENDA DE MEDIDAS

En este sentido, la candidatura ha planteado una agenda de medidas en materia de salarios, pensiones, energía y servicios públicos que priorice el bienestar de la ciudadanía. La coalición considera que las elecciones del 29 de noviembre deben servir para traducir las demandas sociales en "decisiones concretas que mejoren el día a día de la gente".

El acto ha concluido con un llamamiento a la movilización electoral y con el compromiso de la candidatura encabezada por Ignasi Garcia de trasladar al Congreso las reivindicaciones de la provincia.