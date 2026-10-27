Compromís insiste en retomar la comisión de Les Naus en Les Corts y acusa a Vox de "encubrir a responsables políticos"

Archivo - La diputada de Compromís en Les Corts Maria Josep Calabuig - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS - Archivo

ALICANTE, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha insistido este martes en que se retome la comisión sobre el Residencial Les Naus de Alicante en Les Corts Valencianes con una "fecha inmediata" y ha acusado a Vox, cuya diputada Ana Vega preside este órgano de investigación, de "encubrir a los responsables políticos del escándalo después de dejar sin fecha las comparecencias previstas para los días 20 y 22 de octubre".

En un comunicado, la portavoz de Vivienda de la coalición, María José Calabuig, ha reclamado "un calendario público que garantice la continuidad de los trabajos y permita aclarar las responsabilidades en la adjudicación" de estas viviendas de protección pública (VPP), algo que está investigando una jueza.

"Han pasado 19 días desde que la presidenta de la comisión, la diputada de Vox Ana Vega, registró el 8 de octubre un escrito para posponer las dos sesiones, sin concretar una fecha alternativa", han señalado desde Compromís, y han apuntado que la comisión "lleva tres meses sin reunirse".

Calabuig considera que "la posición de la ultraderecha" funciona como "cortina de humo" para "no investigar un caso" que "muestra la realidad de la política de vivienda que promueven PP y Vox", que, a juicio de esta diputada, es "proteger los intereses de unos pocos mientras la ciudadanía tiene cada vez más dificultades para acceder en una casa".

"Ana Vega tiene que explicar cuándo piensa retomar la investigación y por qué los alicantinos y las alicantinas tienen que continuar esperando", ha aseverado la portavoz, al tiempo que ha rechazado que "el proceso electoral sirva de justificación para mantener paralizada la comisión".

Así, Calabuig ha resaltado que "Vox justificó el aplazamiento por las elecciones" y ha apuntado que cree que "precisamente cuando la ciudadanía tiene que tomar decisiones es cuando más información necesita". "La rendición de cuentas no puede quedar subordinada en el calendario que más convenga al PP y a Vox. Les Corts no pueden cerrar por conveniencia electoral", ha añadido.

"Vox está demostrando ser un partido miserable", ha continuado, "y un títere en manos de los intereses más corruptos, encubriendo a los que consideramos responsables políticos de este escándalo: el alcalde [Luis] Barcala, [el 'expresident' de la Generalitat] Carlos Mazón y la consellera [de Vivienda] Susana Camarero".

Según Calabuig, "los alicantinos y las alicantinas, así como el resto de la ciudadanía valenciana, quieren saber la verdad y si la política de vivienda pública vuelve a ser una herramienta de saqueo de la administración para el PP y la ultraderecha".

Por todo ello, ha reiterado que la presidencia de la comisión ponga "fin a la indefinición" y retome las sesiones. "Pedimos una fecha, un calendario público y la recuperación de todas las comparecencias pendientes. Cada semana que pasa sin investigar es una semana más sin respuestas sobre que falló en la adjudicación de estas viviendas protegidas", ha concluido.