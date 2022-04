Compromís instala una estructura en la plaza del Ayuntamiento para defender su gestión "frente a la de la derecha"

El PP exige la "retirada inmediata" de la instalación, "una valla publicitaria plagada de mentiras"

VALÈNCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València ha instalado una estructura lenticular en la plaza del Ayuntamiento, donde permanecerá hasta este viernes, con el objetivo de reivindicar los bonos comercio para 2022 y mostrar "la gestión diferente que hace del dinero público Compromís respecto de los partidos de derecha".

Esta acción ha sido presentada este miércoles por el alcalde de València, Joan Ribó, y el concejal de Comercio, Carlos Galiana, frente a la estructura instalada en la plaza del Ayuntamiento. Ambos han subrayado la "apuesta decidida" del consistorio por el comercio local, a través de los bonos comercio, que este año duplicarán su presupuesto respecto a 2021.

La acción se trata de la instalación de una estructura lenticular de 2 por 2 metros, realizada por el artista fallero de Sagunt Dani Varela, que propone un "juego" a los peatones, que podrán interactuar con este elemento y, dependiendo de si la miran desde el lado derecho o el izquierdo, verán una imagen diferente.

Ante la estructura hay dos círculos en el suelo, en el derecho dice "50 euros vistos desde la derecha", en la izquierda dice "50 euros vistos desde la izquierda". Si la persona se coloca sobre el círculo derecho lo que verá es un panel en negro en el que los 50 euros desaparecen a manos de "el pitufeo, los amiguitos del alma, los sobres y las tarjetas Black".

Por el contrario, si se coloca sobre el círculo izquierdo podrá ver sobre fondo naranja cómo sus 50 euros pueden convertirse en "100 euros con los bonos de comercio del Ayuntamiento de València" con una breve explicación de cómo funcionan. Además, se repartirán folletos informativos con toda la información relativa a los Bonos de Comercio, una de las apuestas de Compromís para este mandato.

EL BONO INCLUIRÁ A LOS MERCADOS MUNICIPALES

Para este 2022, el Ayuntamiento reforzará esta iniciativa y la ampliará a las paradas de los 14 mercados municipales de València, donde también podrán utilizarse estos bonos en los que la ciudadanía pone 50 euros y el Ayuntamiento pone otros 50, de forma que los habitantes de la ciudad dispondrán de una tarjeta de 100 euros para gastar en el comercio de barrio de València.

Así, se duplicará la partida presupuestaria para estos bonos comercio, que pasará de 847.000 euros de 2021 hasta los 1,7 millones de este año. De este modo, según han asegurado desde el consistorio, se pasará de los 17.000 bonos de la anterior edición hasta los 29.000 previstos para 2022.

"Este año, si suman el dinero que pone el Ayuntamiento y el que ponen los usuarios, esta campaña dejará en el pequeño comercio de la ciudad un total de 2,9 millones de euros", ha detallado Ribó

La iniciativa de los bonos de comercio para 2022 se pondrá en marcha en octubre y estos se podrán comprar y gastar desde el 3 de octubre hasta el 30 de noviembre.

Por su parte, Galiana ha remarcado que esta iniciativa es "sólo una de las muchas" que se llevan a cabo desde su área para fomentar el comercio de barrio, y ha recordado que durante el mes de marzo también se han podido solicitar las subvenciones a nuevos comercios y a la consolidación de los existentes "con el objetivo de fomentar el pequeño comercio, la creación de empresas y revitalizar el tejido comercial de València".

PP: "ES VERGONZOSO"

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Mª José Catalá, ha exigido la "retirada inmediata" del monolito que ha instalado Compromís en la plaza del Ayuntamiento. "Es vergonzoso que Compromís convierta la Plaza del Ayuntamiento en su valla publicitaria plagada de mentiras", ha aseverado.

"Se han traspasado todos los límites de la ética y la decencia política", ha asegurado Catalá, y en este sentido ha defendido que "no se puede utilizar la plaza del Ayuntamiento y las campañas municipales para atacar a otros partidos políticos de la forma que lo ha hecho hoy Ribó y Galiana".

Así, la portavoz de los 'populares' en el consistorio ha asegurado que Ribó "ha incumplido todas sus obligaciones como alcalde", ya que la nueva campaña del bono comercio no se ha presentado oficialmente por parte del Ayuntamiento, "no ha dado la rueda de prensa ni él ni sus concejales en el Consistorio, si no que directamente se ha ido al medio de la plaza con las siglas de Compromís a apropiarse algo que no es suyo".

Asimismo, Catalá ha apuntado que, con en el acto que ha tenido lugar este miércoles, se ha incumplido el Decreto 56/2016, del Consell, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno en su artículo 21 sobre publicidad institucional, al que el Ayuntamiento está adherido. En este sentido, la portavoz municipal del PP recuerda el apartado primero del Decreto: "las personas sujetas a este Código se abstendrán de utilizar la comunicación publicitaria institucional para fines partidistas o como elemento de propaganda personal".

Por último, ha Catalá ha agregado que dicha campaña es "fruto del nerviosismo al ver cómo se les está cayendo el proyecto tras lo que está sucediendo con Oltra y su posible imputación por encubrir los abusos de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat".

"Que se dejen de cortinas de humo y asuman su responsabilidad y pidan la dimisión de la vicepresidenta. Cada minuto que pasa el monolito en plaza los valencianos se dan cuenta de lo que es el gobierno de Compromís: sectarismo, ideología y sobre todo apropiarse de lo que es de todos", ha apostillado.