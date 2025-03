Compromís lamenta no tener "ningún tipo de comunicación" con el PSPV sobre la moción de censura contra Mazón

Los socialistas replican y defienden que tienen su propia "hoja de ruta" y apuestan por esperar a que Feijóo se pronuncie sobre el auto

Compromís ha lamentado no tener "ningún tipo de comunicación" con el PSPV-PSOE respecto a la moción de censura que pretende impulsar la coalición contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, mientras que los socialistas han defendido que tienen su propia "hoja de ruta" y "línea política" al respecto y han insistido en esperar a que primero se pronuncie el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el último auto de la jueza que investiga la gestión de la dana.

De este modo lo han expresado este martes los portavoces de ambos grupos en rueda de prensa tras la junta de síndics. De un lado, Joan Baldoví (Compromís) ha urgido a los socialistas a presentar la moción de censura, más todavía tras los autos de la jueza de Catarroja en el que acuerda citar a declarar como investigados a la exconsellera de Interior Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.

"La respuesta nuestra tendría que ser inmediata y contundente", ha recalcado el síndic de la coalición, que ha considerado necesario desalojar a "una persona y un gobierno que no estuvo a la altura de las circunstancias", en alusión a Carlos Mazón y su Consell por su gestión de la dana del 29 de octubre. "Es evidente que no teníamos al gobierno de los mejores, sino al de los peores", ha señalado.

Preguntado sobre la posición del PSPV al respecto, Baldoví ha asegurado que esta es "una buena pregunta" para hacérsela a los socialistas y ha manifestado no entender "por qué no reaccionan". "Nosotros desde el primer día dijimos que no es momento de cálculos políticos, sino de actuar de acuerdo a lo que nos piden las víctimas" de la dana, ha añadido. Por ello, ha reiterado que ahora es "el momento de actuar y presentar la moción de censura y de dejarse de cálculos políticos" por "decencia y por dignidad".

Dicho esto, cuestionado por si cree que el PSPV está haciendo "cálculos políticos", Baldoví ha advertido de que, si finalmente no presentan la moción de censura, es porque "alguien los está haciendo". "Entendemos que --presentar la moción-- es lo que se tiene que hacer y todas las vías son válidas", ha enfatizado, al tiempo que ha insistido en que, si el PSPV decide presentarla, Compromís la apoyará, mientras que si los socialistas les "prestan cinco diputados", lo hará la coalición con el único objetivo de "devolver la voz al pueblo valenciano".

EL PSPV REIVINDICA QUE ES "LA ALTERNATIVA" A MAZÓN

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha asegurado que con Compromís, y particularmente con Joan Baldoví, habla "habitualmente" y mantiene una "muy buena relación" que es, además, "muy sana". "Los puentes no están rotos, al contrario, cruzan muchos coches por ahí y hay mucha información de ida y de vuelta", ha ejemplificado. Y ha defendido: "Evidentemente hablamos con los partidos progresistas, pero el PSPV tiene su propia hoja de ruta y línea política".

Dicho esto, ha reivindicado en que su formación es "la alternativa al gobierno del PP", por lo que en su partido tienen "claro" que lo que quieren para la Comunitat Valenciana es que Carlos Mazón "se vaya de la Generalitat". "Si en nuestras manos estuviera, nunca hubiera sido 'president' y en estos momentos no lo sería, pero los números son los que son", ha admitido.

Por eso mismo, ha considerado que, "si hay un partido que hace cálculos políticos, es el PP", algo que hasta "ellos mismos reconocen al decir que decidirán la situación de Mazón en función del interés electoral". En este punto, ha aprovechado para preguntar a Vox "a qué se debe" que estén "dando oxígeno" al 'president' y ha cuestionado a los de Abascal si quieren "seguir manteniéndole al frente de la Generalitat".

Además, Muñoz ha señalado que el último auto de la jueza de Catarroja es "una novedad muy importante" y se ha mostrado a la espera de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "se pronuncie" al respecto. "En estos momentos la situación es que hay un 'president' que no está imputado porque está aforado", ha aseverado.

Ante esta situación, ha afirmado que Feijóo "le tiene que decir algo" y ha recalcado que este tiene "la posibilidad de destituir" al jefe del Consell, "como en su día lo hizo --Mariano-- Rajoy con --Francisco- Camps".