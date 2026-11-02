Compromís lanza un 'mapa de la especulación urbanística' que radiografía los proyectos tras la "perversa" ley del suelo - Compromís

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha presentado este lunes un 'mapa de la especulación urbanística' que radiografía los proyectos y macroproyectos que hay detrás de la "perversa" y "especuladora" ley del suelo aprobada por el Consell y que, según ha denunciado, "amenazan" el territorio valenciano. La coalición también ha garantizado que revertirá esta norma en caso de llegar al gobierno de la Generalitat tras las elecciones autonómicas de 2027.

Así lo han expuesto en rueda de prensa este lunes el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, la portavoz de ordenación del territorio, Paula Espinosa, y el diputado Gerard Fullana, que han criticado las "prisas" del PP por aprobar leyes del suelo siempre en los tramos finales de legislatura. Frente a ello, han reivindicado que la coalición tiene un modelo "alternativo", que "no pasa por la especulación" ni va "de negocios opacos, sino de proteger a las personas y al territorio".

Precisamente, dado que este lunes termina el plazo para que los grupos parlamentarios registren enmiendas a la ley del suelo en Les Corts, Baldoví ha adelantado que Compromís presentará una de totalidad ante un proyecto que ha calificado de "especulador y perverso" y que "favorece aún más el modelo" del PP y su "cómplice" de Vox. Además, ha criticado que ambas formaciones "dejen en el olvido" el derecho a una vivienda "digna" y las ha acusado de "desproteger a los ciudadanos" y de poner el territorio "en manos de especuladores".

Por su parte, Espinosa ha concretado que la coalición presentará también 80 enmiendas parciales a la ley del suelo y ha reivindicado la necesidad de "cambiar el rumbo" a las políticas de territorio frente al "urbanismo 'low cost'" del PP", que pretende "cambiar la legislación para que sea más rápida y más fácil cambiar la dinámica y que hayan menos controles" y apostar por un modelo "expansivo, desarrollista, desregulador y que recuerda a la burbuja inmobiliaria".

Las enmiendas plantean un modelo basado en la protección del territorio, la prevención ante las inundaciones, el control de los grandes proyectos y la planificación de los recursos hídricos y los servicios públicos. La coalición reclama que la futura ley del suelo sirva para "garantizar el interés general y el derecho a la vivienda, en lugar de facilitar nuevas operaciones especulativas sobre el territorio valenciano".

MORATORIA URBANÍSTICA EN ZONA DANA

La diputada Paula Espinosa también ha cuestionado que la ley del suelo del Consell "agrava" el problema de acceso a la vivienda porque no asegura un parque público social, mientras que paralelamente esta nueva norma "se pasa por el arco del triunfo" la ordenación del territorio.

Además, ha hecho hincapié en reclamar el impulso de una moratoria urbanística en los territorios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024, de manera que se suspendan los nuevos desarrollos en terrenos inundados hasta que se actualice el Patricova y quede acreditada la seguridad hidrológica. También ha propuesto blindar la huerta y el suelo agrícola protegido, limitar los proyectos de interés autonómico e impedir que las excepciones urbanísticas permitan "desvirtuar" la protección ambiental.

Compromís plantea, además, revisar los PAI heredados de la burbuja inmobiliaria que "acumulan décadas sin ejecutarse" y recuperar los límites al crecimiento urbanístico, de manera que los nuevos desarrollos acrediten "la necesidad real de viviendas, la disponibilidad de agua y la existencia de servicios públicos suficientes".

LA MAYOR PARTE, EN ALICANTE: "NO ES CASUAL"

Mientras, el diputado Gerard Fullana ha incidido en que cerca del 50 por ciento de los macroproyectos radiografiados en el 'mapa de la especulación urbanística' pertenecen a las comarcas de Alicante, algo que a su juicio "no es casual", ya que se localizan en las zonas con la renta per cápita más baja de la Comunitat Valenciana.

De hecho, ha incidido en que las personas vinculadas con estos proyectos son las mismas "que aparecen con nombres y apellidos en el dosier" sobre el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y su entorno en el que supuestamente se recogen presuntas irregularidades. "Alicante es una de las zonas calientes de esta ley de urbanismo encubierta aprobada por la puerta de atrás", ha deslizado.

Ante esta situación, ha anunciado que Compromís prepara una 'ley ómnibus' para revertir las intenciones del PP y Vox con esta ley del suelo, a desarrollar en un periodo de seis meses tras acceder la coalición al gobierno de la Generalitat. Esta norma, ha garantizado, devolverá el "rigor" a las declaraciones de impacto ambiental tras el "golpe de estado a la autonomía municipal" que comete esta nueva ley del suelo.

El 'mapa de la especulación urbanística' que ha lanzado Compromís identifica 25 "puntos negros" del territorio afectados por grandes operaciones urbanísticas. Con esta herramienta, la coalición quiere visibilizar los proyectos que considera "incompatibles con un modelo territorial sostenible" y reclamar su paralización o revisión, especialmente en los casos en que existan "riesgos ambientales, problemas de disponibilidad de agua o una ocupación injustificada del suelo".