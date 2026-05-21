Compromís llevará a Les Corts y la Diputació la iniciativa para impulsar el Corpus como patrimonio de la humanidad

Archivo - Celebración del Corpus en València - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El edil de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset ha avanzado que trasladará a Les Corts Valencianes, a la Diputació de València y también al pleno del Ayuntamiento de la capital la iniciativa para impulsar la candidatura del Corpus Christi de València como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, con el fin de "forzar al PP y Vox a rectificar públicamente ante la sociedad valenciana".

En un comunicado, el edil ha lamentado que el equipo de gobierno municipal --liderado por María José Catalá-- actúe con "sectarismo político" con un tema "que merece consenso", después de que el PP y Vox rechazaran en la comisión de Cultura la moción presentada por la coalición valencianista para iniciar el camino ante la UNESCO y la sustituyeron por un texto "sin compromisos reales", centrado en la promoción turística del Corpus.

"Todavía están a tiempo de rectificar", ha señalado Fuset, que ha reivindicado que el Corpus "merece un consenso institucional a la altura de su importancia cultural y patrimonial". Dicho esto, ha instado a Catalá a "abandonar los cálculos políticos y posibilitar el consenso que merece una de las expresiones culturales históricas más importantes del pueblo valenciano".

El concejal de Compromís ha acusado al PP y Vox de intentar "confundir turismo y patrimonio" para "justificar su rechazo" a impulsar la candidatura ante la UNESCO. "Decir que hay que declarar el Corpus Fiesta de Interés Turístico antes de aspirar a Patrimonio de la Humanidad es como decir que antes de jugar la Champions League de fútbol hay que ganar Roland Garros de tenis. No tiene absolutamente nada que ver ni jurídica ni patrimonialmente y es una excusa que no vamos a consentir", ha ironizado.

Desde Compromís han incidido en que el Corpus de València, como otras festividades históricas, ya es BIC porque "desborda su dimensión religiosa" y representa "un patrimonio cultural extraordinario con casi siete siglos de historia" que integra "elementos únicos" como las Rocas, los Misterios, los bailes como el de la Moma, el bestiario, la música tradicional de tabal i dolçaina o los toques de campanas.

Igualmente, han destacado que el decreto de declaración BIC reconoce la "trascendencia histórica y cultural" de la celebración valenciana dentro del ámbito festivo valenciano y mediterráneo, así como su influencia sobre otras poblaciones valencianas que han "mantenido viva esta tradición a lo largo de los siglos".

PROPUESTA "INTEGRADORA"

En este sentido, el diputado provincial de Compromís Pau Andrés ha remarcado que, a lo largo de estos siete siglos de historia de la festividad del 'cap i casal', otras "muchas localidades valencianas han enriquecido el espacio cultural del Corpus y por eso la candidatura a la UNESCO tiene que suponer también su protección".

Compromís considera que esta candidatura colectiva refuerza construir "una propuesta integradora" vinculada también a municipios con una importante tradición histórica del Corpus como Algemesí, Morella, Xàtiva u Orihuela. "Otras manifestaciones valencianas como el Misteri d'Elx, la festa de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí o las Fallas ya cuentan con el reconocimiento de la UNESCO", apunta.

Por ello, Pere Fuset ha considerado que no existe "ningún motivo porque el Corpus no aspire también a la máxima protección patrimonial en un camino que será largo y tiene que nacer con consenso".