Compromís llevará al pleno el apoyo al pueblo kurdo y exigirá una respuesta ante la violencia en Siria

El portavoz de Compromís Ignasi Garcia - COMPROMÍS

CASTELLÓ 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Compromís per Castelló presentará en el próximo pleno municipal una Declaración Institucional de apoyo al pueblo kurdo y exigirá una solución democrática y pacífica en Siria.

La iniciativa busca que el Ayuntamiento manifieste su "solidaridad con las comunidades del norte y este del país y condene de manera firme las vulneraciones de derechos humanos que se siguen produciendo en el contexto del conflicto", ha indicado la coalición en un comunicado.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha señalado que "no se puede mirar hacia otro lado ante los ataques y la violencia contra la población civil". "Los ayuntamientos también tenemos la responsabilidad de alzar la voz ante situaciones de injusticia y de defender los valores de la paz y la democracia", ha subrayado.

La declaración pone el foco en la situación del pueblo kurdo y otras minorías, así como en el proceso de autogobierno desarrollado en el norte y este de Siria desde 2012, basado en la participación democrática, el pluralismo y la convivencia entre comunidades. "Un modelo que ha contribuido a garantizar servicios básicos y estabilizar el territorio", ha señalado.

No obstante, Compromís ha explicado que la nueva etapa política en el país se ha visto "marcada por una escalada de violencia contra la población civil, con ataques a barrios, infraestructuras sanitarias y desplazamientos forzados que suponen graves vulneraciones del derecho internacional humanitario".

A través de esta iniciativa, la coalición plantea que el Ayuntamiento de Castelló inste al Gobierno de España y a las instituciones europeas a "condicionar cualquier ayuda financiera o apoyo político al Gobierno de Transición sirio al cese inmediato de las hostilidades y al respeto de los derechos humanos".

Asimismo, la propuesta solicita el envío de ayuda humanitaria "urgente" y el apoyo a la investigación de posibles crímenes de guerra y contra la humanidad.

Compromís defiende el reconocimiento político de las estructuras de autogobierno del norte y este de Siria y su participación en cualquier proceso de diálogo sobre el futuro del país, como "base para una solución democrática y duradera", y reivindica el papel de las instituciones locales ante conflictos internacionales, "al confiar en que la Declaración Institucional pueda contar con el apoyo del resto de grupos municipales".