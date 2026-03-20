Compromís sobre la nueva norma de pisos turísticos en València: "Catalá pierde una oportunidad clave para poner orden"

Archivo - La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, en una imagen reciente. - COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha considerado, tras presentarse este viernes la nueva regulación de alojamientos turísticos de la ciudad, que "el gobierno de --la alcaldesa, María José-- Catalá (PP) --formado por el PP y Vox-- ha perdido una oportunidad clave para poner orden en uno de los principales problemas" de la capital valenciana.

"Lejos de actuar con valentía, ha optado por maquillar la situación con una norma que, en la práctica, permitirá que los apartamentos turísticos sigan creciendo", ha señalado Robles en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

La representante de Compromís ha manifestado que con esa nueva norma, "hablando claro", los miembros del ejecutivo local "no quieren acabar con el problema porque forman parte de él". "La regulación del 2% es una auténtica aberración. València ya está saturada. Si la ciudad no puede asumir ni un apartamento turístico más, ¿cómo se puede justificar una norma que abre la puerta a seguir aumentándolos?", ha expuesto la edil.

Papi Robles ha considerado que eso "es una irresponsabilidad absoluta" y ha insistido en que "esta nueva regulación no aporta soluciones a los barrios que ya superan con creces ese 2%" de apartamentos turísticos. "València no puede más. Y con esta norma, el problema no solo no se resuelve: se consolida", ha apostillado.

La edil ha preguntado que si "en todo este tiempo" los miembros del gobierno municipal "no han sido capaces de controlar los apartamentos turísticos, ¿qué nos hace pensar que ahora lo harán?".

"No saben ni cuántos hay realmente. No han cerrado los ilegales. No han inspeccionado como es debido. Y ahora pretenden hacernos creer que con esta norma solucionarán el problema", ha agregado Robles, que ha aseverado que "los apartamentos siguen proliferando sin control".

La portavoz de Compromís ha criticado que "el gobierno municipal no ha movido un dedo para poner fin a esta situación". "Ni siquiera plantean la creación de un cuerpo específico de inspección que garantice el cumplimiento de la normativa", ha dicho.

Papi Robles ha afirmado que "el resultado es claro: más presión sobre los barrios, más subida de precios y más expulsión de vecinos y vecinas" de València.

"Desde Compromís per València lo tenemos claro: hace falta una restricción total", ha señalado, a la vez que ha apuntado: "Ninguna nueva licencia y que las existentes no se renueven cuando caduquen".

Robles ha asegurado que esa "es la única forma real de recuperar vivienda para el vecindario y de frenar la expulsión silenciosa que sufrimos".