Compromís pedirá en Les Corts que Pérez Llorca se pronuncie sobre los 'whatsapps' entre Mazón y Feijóo el día de la dana

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha avanzado que su grupo solicitará en la cámara autonómica que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "se pronuncie" sobre los mensajes de WhatsApp que intercambiaron el exjefe del Consell Carlos Mazón y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el 29 de octubre de 2024, el día de la dana que arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 230 víctimas mortales, y que este ha remitido al juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la riada.

También ha adelantado que la coalición exigirá en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones --que no comenzará hasta el 9 de febrero-- que Les Corts vuelvan a debatir sobre el estatuto de los 'expresidents' para quitar los "privilegios" a personas que "no se los merecen" como a su juicio es Carlos Mazón o el ya nombrado asesor de la Oficina de este, el que fuera su jefe de Gabinete y alto cargo en Presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca.

En declaraciones a los medios este lunes, Baldoví ha criticado la "inactividad incomprensible" de Les Corts y ha considerado que "no es normal" que el último pleno ordinario con sesión de control fuera el 16 de octubre, "y que no volvamos a tener uno hasta, probablemente, mediados de febrero", cuatro meses después. Desde la coalición han reclamado "repetidamente" convocar más plenos y que enero sea declarado como mes hábil: "Están pasando cosas y estas Corts no pueden tener este nivel de inactividad".

Durante estas vacaciones de Navidad, el síndic de Compromís ha señalado que han habido "dos días significativos", Nochebuena y Nochevieja. En el primero de ellos, ha criticado que Feijóo decidió "filtrar los 'whatsapps'" que le envió Carlos Mazón el día de la dana. Y ha afeado al líder del PP que los difundiera precisamente en esa fecha para intentar "ocultar" el contenido de los mismos, algo "absolutamente indigno".

En esos mensajes, ha subrayado, Feijóo "reconoce de manera explícita que no le importaban las muertes", sino "el relato" y "controlar la información". "Y eso es lo que le ordena a Mazón desde el primer momento", ha indicado, un comportamiento que ha calificado de "indecente".

La otra fecha, el día 31 de diciembre, ha señalado que el 'president' Juanfran Pérez Llorca es cuando nombra a José Manuel Cuenca como asesor de la Oficina del 'expresident' Carlos Mazón, un cargo que fue quien le ordenó el día de la dana a la entonces consellera Salomé Pradas "que no confinara" a la población. "Ya hemos visto cuál es su talento, su manera de actuar", ha advertido sobre Cuenca. "No tienen la consciencia muy tranquila ni muy limpia", ha sostenido.

PIDE A LLORCA "HECHOS Y NO PALABRAS"

Por otro lado, sobre el "diálogo" al que ha apelado Pérez Llorca desde su toma de posesión, Joan Baldoví ha asegurado que ni este ni el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, se han puesto en contacto con él: "Ni una sola vez, ni para desearme Feliz Navidad". Dicho esto, ha afeado al jefe del Consell que hable de diálogo pero haya "propiciado el cambio de la ley" de la Agencia Antifraude y también la que regula À Punt para rebajar las mayorías necesarias para nombrar a sus responsables.

"Los valencianos lo decimos así: 'Tinc el telèfon fondo de les cridaes del senyor Pastor'", ha bromeado el síndic de Compromís, que ha pedido a Pérez Llorca "hechos y no palabras". "Tiene muchas palabras, pero sus hechos lo desmienten una y otra vez", ha lamentado, al tiempo que ha lamentado que este dialoga "muy poco" con la oposición y ha recalcado: "Su único socio, su único diálogo se llama Vox".

Y preguntado por si ha conversado con la líder del PSPV, Diana Morant, ha confirmado que ambos han "hablado en algunos actos" en los que han coincidido. "Nosotros hablamos con aquel que quiera hablar con nosotros, no tenemos ningún problema en hablar. Son los otros los que tendrán que explicar por qué no dialogan más", ha indicado.

AUGURA "POCO DIÁLOGO Y POCOS ACUERDOS"

En esta línea, sobre la reforma pendiente de los órganos estatutarios, ha insistido en que lo que no pueden hacer los 'populares' es querer renovarlos "solo cuando tiene mayoría" y ha argumentado "un respeto" a los mismos sería renovarlos cuando se tenía que haber hecho. "El PP no ha querido renovación cuando no tenía la mayoría absoluta", ha remarcado.

De cualquier modo, ha augurado que el diálogo de Pérez Llorca y del PP en Les Corts "solo va a ir por una línea" que es con Vox. Por este mismo motivo, ha aventurado "poco diálogo y pocos acuerdos" hasta el final de la legislatura.

Y sobre la estrategia que va a seguir Compromís en Les Corts, Baldoví ha señalado "las tres C": control de la acción del gobierno, combatir el modelo del PP y Vox y construir una alternativa, algo que ha prometido llevar a cabo "en la medida de nuestras posibilidades". "Tenemos una alternativa y creemos que estamos capacitados para gobernar este país", ha zanjado.