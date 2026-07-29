Compromís pedirá personarse como acusación popular en el caso VPP de Alicante tras dar por "agotada" la vía política

En el centro de la imagen, los diputados de Compromís en Les Corts Gerard Fullana y María José Calabuig durante una sesión de la comisión de investigación sobre el Residencial Les Naus - JOSÉ CUÉLLAR / CORTS VALENCIANES

ALICANTE, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha avanzado este miércoles que va a pedir personarse como acusación popular en la causa judicial que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública del Residencial Les Naus de Playa de San Juan, en Alicante, tras dar por "agotada" la vía política y después de que, a su juicio, "PP y Vox boicoteen las comisiones de investigación".

Fuentes de la coalición consultadas por Europa Press han precisado que está previsto que esa petición se presente en el juzgado en las próximas horas y han abundado en que son partidarios de que haya más imputaciones de personas adscritas a la cooperativa y a la Generalitat.

Han sostenido que "se retrasó la construcción" del residencial, levantado sobre un suelo municipal que fue enajenado, "porque" desde la Conselleria de Vivienda "se advirtió de que con la nueva ley" autonómica "las condiciones serían más favorables para los cooperativistas".

Gerard Fullana, diputado autonómico y miembro de la comisión de investigación de las VPP en Les Corts Valencianes, ha afirmado que "este no es el caso de Les Naus, no es solo el caso [Luis] Barcala, sino que es el caso [Carlos] Mazón y el caso [Susana] Camarero".

También ha afirmado que han tenido que preguntar al presidente de la cooperativa, Luis Alberto Meler, "sin la documentación pertinente" y ha sostenido que "solo cuatro horas después de que Compromís advirtiera de su intención de ir a Fiscalía es cuando, casualmente, la presidencia de Les Naus entrega la documentación".

"¿Cuál es nuestro objetivo en la personación? Es evidente que hay que ampliar la investigación a la cooperativa. Es decir, en la última semana quedó claro que el presidente de la cooperativa estaba a sueldo del empresario", ha añadido, al tiempo que ha asegurado que "este presidente de la cooperativa es el que ha autorizado la reventa de pisos" en los casos del promotor, Francisco Ordiñana, de Fraorgi, y de la exconcejala de Urbanismo por el PP Rocío Gómez, ambos investigados en el procedimiento.

"CORRUPCIÓN"

Por su parte, la portavoz de Vivienda de Compromís y de la comisión de Les Naus en Les Corts Valencianes, María José Calabuig, ha hecho hincapié en que la semana pasada durante la última sesión de este órgano investigador se formularon preguntas a Meler "sin tener la documentación" que se le había requerido a la cooperativa.

Respecto al alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha indicado que "por la comisión" han llegado a pasar "hasta 20 personas" y que "muchas de ellas no tienen ninguna vinculación ni ninguna responsabilidad en el caso de Les Naus y que han comparecido tan solo porque PP y Vox tratan de desviar la atención de la responsabilidad que tiene ahora mismo" el primer edil.

"Visto lo visto, el señor Barcala no va a comparecer en la comisión de investigación de Les Corts, principalmente porque Vox está comprando y está tragando con toda la corrupción del PP", ha agregado Calabuig.

"LLEGAR HASTA EL FINAL"

Igualmente, el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante y representante legal de la coalición, Ximo Perles, ha asegurado: "Hemos estado esperando explicaciones y las explicaciones más allá de dar luz han dado humo. Pensamos que están incumpliendo las obligaciones de deberes de facilitar toda la información por parte de la cooperativa, por parte del Ayuntamiento".

"Han tenido una comisión de investigación en el Ayuntamiento, otra en Les Corts y, por tanto, vamos a personarnos en la causa judicial porque, puesto que a nivel político parece que quieran torpedear a las instituciones, a lo mejor el juzgado es el que tiene que actuar directamente y vamos a meternos mano a mano con el resto de las personas ya personadas como acusación para llegar hasta el final y para parar esta barbarie y que asuman las responsabilidades judiciales", ha añadido Perles.

En la misma línea, el portavoz de la coalición en el consistorio alicantino, Rafa Mas, ha acusado a Barcala de ser "un mentiroso". "De nosotros no se ríe nadie, y mucho menos de los alicantinos y las alicantinas. Está escondido, no ha dado la cara en la comisión de investigación municipal. PP y Vox están ocultando información también en la comisión de investigación de Les Naus a nivel autonómico", ha manifestado.

"A Compromís, al grupo municipal, no le ha quedado otra que acudir a nuestros compañeros de Les Corts y a la Diputación para personarnos en la causa contra este escándalo. Queremos llegar hasta el final y no nos ha quedado otra que personarnos para conocer toda la verdad", ha sentenciado.