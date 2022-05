Compromís per Paiporta presenta recurso de reposición contra la autorización de los 'bous al carrer'

Compromís per Paiporta presenta un recurso de reposición contra la autorización de los 'bous al carrer'

El PSPV resta recorrido al recurso y ha expresa "total confianza en el cumplimiento al 100% de la legalidad"

El grupo municipal Compromís per Paiporta (Valencia) ha presentado este viernes un recurso de reposición contra lo que consideran la decisión de la alcaldesa del PSPV-PSOE, Maribel Albalat, de volver a dar permiso para la realización de 'bous al carrer'.

La formación ha criticado que esta decisión fue "unilateral y no pactada" y se produce "cuatro años después de que las autorizaciones quedaran en suspenso por la trágica muerte de un joven, en el mes de junio de 2018".

En el recurso, el portavoz del Grupo Municipal Compromís, Pep Val, sostiene que la resolución de la alcaldesa "es contraria a derecho, rompe un acuerdo político, vulnera un acuerdo municipal en vigor, es oscura, ambigua, desproporcionada y pose en riesgo la seguridad ciudadana, además de atentar contra actos propios de la alcaldesa sin ningún tipo de motivación", según recoge la coalición en un comunicado.

El objetivo, según ha explicado Val, que ha presentado el recurso por registro de entrada acompañado de concejales del grupo, "es frenar la concesión del permiso" y "dar una salida legal a la delicada situación en la que se ha colocado la alcaldesa" y "a todos como equipo de gobierno".

"De acuerdo con el recurso, se puede frenar la vuelta de la tortura, se puede restablecer y relanzar el acuerdo de gobierno con Compromís y, sobre todo, se puede garantizar la seguridad de las paiportinas y los paiportins, especialmente de los más jóvenes", ha defendido, antes de añadir que "muchas madres y padres dormirían más tranquilos si la alcaldesa atiende a este recurso".

El Ayuntamiento tiene un plazo de 30 días para dar respuesta al escrito, que supone el último paso de la vía administrativa para frenar los 'bous al carrer' de Paiporta.

"DECISIONES DE DUDOSA LEGALIDAD"

El recurso, según Compromís, "pone de manifiesto algunas de las contradicciones y las decisiones de dudosa legalidad en las que ha incurrido la alcaldesa al otorgar el permiso, un acto de mala fe política, al suponer una vulneración del acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado por unanimidad que suspendía de forma indefinida estos supuestos espectáculos desde 2018, Junta de Gobierno Local en la que estaba presente la propia Maribel Albalat".

"Este acuerdo no ha sido anulado y no se puede entender como derogado de manera tácita", ha remarcado.

Además, Compromís mantiene que la autorización concedida a la peña taurina "no es ajustada a derecho por su indefinición y ambigüedad, y supone un cheque en blanco al pecar de arbitrariedad, puesto que no cumple los requisitos legales preceptivos en cuanto al establecimiento de horarios, delimitación del espacio o las características del acontecimiento".

En el aspecto legal, también afirma que la decisión de la alcaldesa "se ha saltado el procedimiento establecido por ley al no publicarse la revocación de competencias de la Junta de Gobierno Local en el Boletín Oficial del Estado, la Comunidad Autónoma o la Provincia, tal como establece el artículo 9.3 de la Ley 40-2015. "El acto va contra el deber de publicidad, genera oscuridad y, por sí solo, es tributario del vicio de nulidad de pleno derecho", ha agregado.

En el aspecto de la normativa del sector, Compromís señala que "tampoco cumple el procedimiento administrativo establecido por la ley autonómica, y supone una vulneración especialmente grave, puesto que ni siquiera obra en el expediente del Ayuntamiento una declaración responsable del solicitante, es decir, de la peña taurina, lo que traslada todo el riesgo y la responsabilidad al consistorio en caso de accidente".

Asimismo, el grupo municipal ha hecho hincapié en que, según las memorias publicadas por la Generalitat, en el periodo 2016-2021 se han producido 17 muertos y 4.578 heridos por la celebración de 'bous al carrer' en la Comunitat.

El recurso presentado por Compromís también subraya que va en contra de la doctrina de los actos propios de la alcaldesa, puesto que la propia Maribel Albalat formaba parte de la Junta de Gobierno Local que suspendió la concesión de estos permisos, "y no indica ningún motivo para romper aquel acuerdo" ni "por qué una persona reresentante de todo un municipio, por más que sea la alcaldesa, ha desposeído de manera antidemocrática de competencias a la Junta de Gobierno Local".

El artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, indica que hay actos administrativos que tienen que ser obligatoriamente motivados, entre los cuales se encuentra este, porque se ha separado del criterio seguido en actuaciones precedentes.

PSPV RESTA RECORRIDO AL RECURSO

Por su parte, el grupo municipal del PSPV ha restado recorrido al recurso de Compromís y ha mostrado, en un comunicado, "tranquilidad" y "total confianza en el cumplimiento al 100% de la legalidad".

El portavoz socialista, Vicent Císcar, ha insistido en la "corrección" del expediente y en el cumplimiento con el pacto de gobierno firmado con Compromís en 2019. "Ha quedado manifiestamente claro que no se ha vulnerado ningún punto del pacto; ni se contraviene la Ley de Bienestar Animal ni se rompe ningún acuerdo", ha asegurado.

A su juicio, "Compromís está fabricando una polémica y una crisis ficticia", opina Císcar, que cree que con sus actos está incurriendo en "una falta de respeto" a la alcaldesa "intolerable". Por ello, ha exigido "el mismo respecto a la figura de la alcaldesa que cuando ostentaba el cargo Isabel Martí". Para los socialistas, es Compromís quien no respeta el pacto de gobierno "porque no respeta la figura de la Alcaldía que ya no está en sus manos".

La alcaldesa de Paiporta, la socialista Maribel Albalat, ha mostrado su convicción con el cumplimiento de la legalidad. "No se hará ni lo que quiera Compromís ni el PSPV, sino lo que dicte la ley".