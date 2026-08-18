Compromís pide cancelar el crucero fallero de la JCF con la naviera del buque que hundió una batea clochinera

Archivo - La fallera mayor de València 2024 y las candidatas a fallera mayor 2025 en el barco a Ibiza - JCF - Archivo

VALÈNCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha pedido a la alcaldesa de València, María José Catalá, que dé instrucciones para que la Junta Central Fallera (JCF) cancele por "solidaridad con el sector tradicional valenciano" el crucero de las candidatas a fallera mayor 2027 previsto para septiembre a cargo de la naviera Grimaldi, propietaria del buque que hace unas semanas hundió una batea clochinera del puerto de València y dejó otra escorada en un incidente provocado por una ráfaga de viento.

El incidente se produjo el pasado 19 de julio por la tarde, cuando un buque atracado en el muelle Dique del Este rompió amarras debido a una ráfaga de viento de gran intensidad, súbita y no prevista, mayor de 55 nudos. El buque quedó momentáneamente a la deriva en la Dársena Este. No se registraron daños personales, precisaron desde el Puerto.

La compañía, por su parte, lamentó "profundamente" los daños y aseguró que cuenta "con todos los seguros correspondientes", con lo que "ahora mismo, el siniestro se encuentra ya en tramitación por los cauces técnicos, periciales, aseguradores y legales establecidos".

Por estos hechos, el concejal de Compromís per València Pere Fuset, en un comunicado, ha pedido a Catalá que cancele el próximo crucero fallero organizado por la JCF, como "gesto de solidaridad con las familias clochineras afectadas por el accidente". Además, también ha solicitado suspender "cualquier otra acción promocional de la naviera involucrada mientras no exista una respuesta satisfactoria para las personas afectadas por el siniestro".

"Si no tiene sentido usar comercialmente las Fallas y la imagen de las candidatas a falleras mayores, menos aún lo tiene promocionar a quien ha causado graves daños a una actividad tradicional valenciana cuando las familias afectadas siguen necesitando una solución", ha argumentado.

Sobre el incidente, Fuset ha incidido en que no se trata "solo de daños materiales", porque "hablamos de familias que viven de una actividad tradicional, de un producto valenciano y de una forma de trabajar vinculada históricamente a València".

ACTIVIDAD "RODEADA DE POLÉMICA DESDE SU ORIGEN"

Mientras, sobre la actividad del crucero, el edil de Compromís ha subrayado que ha estado "rodeada de polémica desde su origen", ya que los servicios jurídicos municipales "habían puesto reparos legales a la fórmula inicialmente planteada como patrocinio" y, finalmente, la colaboración se articuló mediante un convenio, un sistema que la coalición cuestionó por considerar que podía estar "tratando de sortear las objeciones planteadas por los servicios municipales".

Compromís llevó la cuestión también al Síndic de Greuges para que instara al gobierno local a facilitar información sobre las personas invitadas al viaje. Por todo ello, para Fuset el contexto actual "hace que aquella colaboración deba ser revisada".

El edil ha garantizado que la formación "no pretende prejuzgar las responsabilidades jurídicas que correspondan por el accidente, sino reclamar una decisión política por parte del Ayuntamiento, que además no supondría perder un solo euro para la fiesta".

"Que las aseguradoras hagan su trabajo y que se determinen todas las responsabilidades que correspondan, pero el gobierno de Catalá no necesita esperar para mostrar solidaridad con las clotxineres. Puede decidir ahora que las Fallas no se usen para promocionar gratis a una empresa vinculada al buque mientras las familias afectadas siguen esperando una solución", ha afirmado.