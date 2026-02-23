Compromís pide al Europarlamento una investigación "en profundidad" sobre la dana y una visita oficial a zonas afectadas

Archivo - Imagen de archivo de las asociaciones de víctimas de la dana en la Eurocámara - Ana López / Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, ha vuelto a reclamar a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que "dé un paso más en el caso de las víctimas de la dana" y active una investigación "en profundidad", además de impulsar una visita oficial a las zonas afectadas por la catástrofe del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia, que provocó 230 fallecidos.

Meses después de la comparecencia de las asociaciones de víctimas ante esta comisión, Marzà ha advertido que "todavía no se ha producido un cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos ni un seguimiento político claro" de la petición registrada en el Parlamento Europeo. "El tiempo ha pasado, pero las respuestas siguen sin llegar", señalan desde su equipo.

En este contexto, el eurodiputado ha solicitado al presidente de la comisión que refuerce la implicación de la Eurocámara en el caso mediante el impulso de una investigación que permita "esclarecer posibles deficiencias en la aplicación de la normativa europea" y determinar responsabilidades.

Además, ha pedido que la comisión promueva y lidere una visita sobre el terreno para "escuchar directamente a las víctimas, a representantes institucionales y a la sociedad civil".

"El Parlamento Europeo no puede limitarse a escuchar. Tenemos que garantizar seguimiento y compromiso. Las víctimas merecen verdad, transparencia y justicia", ha defendido, y ha subrayado que las personas afectadas buscan fundamentalmente reconocimiento institucional, justicia, verdad y garantías de no repetición.

A su juicio, una implicación activa y visible de la comisión enviaría un mensaje claro de responsabilidad democrática y contribuiría a reforzar la confianza ciudadana en las instituciones europeas.