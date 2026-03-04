Compromís pide investigar cualquier posible "irregularidad" en el acceso a una VPP de uno de sus excargos en el Botànic

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha pedido que se investigue "cualquier tipo de irregularidad" en el caso de que exista en el acceso a una vivienda de protección pública (VPP) por parte de Xavier Navarro, exdirector del Institut Cartogràfic Valencià y uno de sus exaltos cargos durante el anterior gobierno del Botànic.

Así lo ha manifestado el síndic de la coalición valencianista en Les Corts, Joan Baldoví, preguntado por la información de Las Provincias sobre que Navarro --director del ICV desde finales de 2015 hasta finales de 2023-- fue adjudicado con una VPP en la pedanía de La Torre de València mientras ejercía el cargo público.

Baldoví, en declaraciones a los medios en Les Corts, ha recalcado que "si hay cualquier tipo de irregularidad, que se vaya a donde se tenga que ir, que se investigue y que se depuren responsabilidades".

"Dicho esto --ha remarcado--, que nadie pretenda, y menos el Partido Popular, comparar este caso con la trama de Alicante", en alusión a la polémica de las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus de Playa de San Juan (Alicante).

Cuestionado por si ha hablado con el exdirector del Institut Cartogràfic, Baldoví lo ha negado y ha señalado que imagina que representantes de Compromís lo harán para "aclarar estas informaciones".

Ha insistido en que en la coalición valencianista no cambian "de opinión" sobre que se investigue cualquier indicio de irregularidad en las VPP y ha acusado al Consell de eliminar en 2024 los requisitos de adjudicación. "Nosotros lo que queremos es luz y taquígrafos", ha dicho.

Desde el PP, su síndic, Nando Pastor, ha exigido a Compromís que dé explicaciones "contundentes y convincentes" al respecto tras "rasgarse las vestiduras" con la polémica Les Naus.

Tras señalar que este exalto cargo dependía de la consellera socialista y actual diputada del PSPV Mª José Salvador, ha abogado por saber primero "exactamente qué ha pasado", aunque ha admitido que le genera "muchísimas dudas" y le "llama mucho la atención".

Por su parte, el síndic socialista, José Muñoz, ha sostenido, al ser preguntado por la información, que "en cualquier caso, si una persona ha tenido acceso a una vivienda que no le corresponde, la Generalitat tiene que iniciar los trámites para que se retorne a lo público".

Al margen del exdirector del Institut Cartogràfic, ha denunciado que "hoy conocemos una noticia escandalosa más", publicada por elDiario.es, sobre que cinco hijos de dos dentistas de Alicante con clínica privada consiguieron una VPP cada uno en Les Naus.

"QUE LOS JETAS DEVUELVAN SUS PISOS"

Muñoz ha exigido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que "tome medidas contra el cártel de Alicante" por la polémica de Les Naus y ha instado al PP a apoyar que "los jetas devuelvan sus pisos", como propone el grupo socialista en una iniciativa en este pleno.

"Pérez Llorca tiene que dejar de esconderse, empezar a dar la cara y pedir a Luis Barcala (alcalde de Alicante) su dimisión", ha reclamado, y ha reiterado que el primer edil "no puede continuar en su puesto después de conocer qué tanto él como su mujer y su excuñada fueron beneficiarios de VPO en 2006".

Y el síndic de Vox, José Mª Llanos, Y el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha explicado que su grupo ha tenido conocimiento por la prensa y está a favor de "perseguir todas las irregularidades y, si se han cometido ilegalidades, de tomar las medidas pertinentes en el ámbito político, administrativo y, si lo hubiera, judicial".