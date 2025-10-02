Compromís pide un minuto de silencio por Gaza y Catalá lo amplía "a todas las víctimas de conflictos"

VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario del mes de septiembre del Ayuntamiento de València ha comenzado este martes con un minuto de silencio por "todas las víctimas de los conflictos internacionales". Antes de dar comienzo la sesión, la portavoz del grupo de Compromís, Papi Robles, en el atril de oradores, ha solicitado a la alcaldesa iniciar la sesión con un minuto de silencio por "el genocidio que está sucediendo en Gaza". "Lo que se ha hecho en Israel es infrahumano. No se puede ir contra los derechos humanos y creo que este pleno se ha de posicionar muy claramente comenzando con un minuto de silencio", ha solicitado.

Sin embargo, Catalá ha replicado que el minuto de silencio se llevaba a cabo por "todas las víctimas de cualquier conflicto internacional que están sufriendo en todo el mundo". Durante el minuto de silencio, al que se han sumado también los cuatro concejales de Vox, desde la bancada de Compromís han colgado una bandera de Palestina y el concejal Giuseppe Grezzi ha exhibido otra.

En el pleno, atrasado a hoy por la alerta roja del pasado lunes, se va a debatir asimismo una moción presentada por Compromís de condena al genocidio en Gaza y apoyo al pueblo palestino. Sin embargo, el portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, ha anunciado que van a presentar una moción alternativa "justamente porque hay que decir basta a lo que está pasando en Gaza, basta al sufrimiento de los niños y las familias, basta a la guerra que se está viviendo allí y que, por tanto, hay un plan de paz propuesto por Estados Unidos, que cuenta con el respaldo de la comunidad internacional y también de los países árabes y desde luego cuenta también con nuestro respaldo".

Así, ha recalcado que este plan de paz "abre la vía para la esperanza, para poner fin a esta barbarie y lo que pedimos es que nos pongamos todos del lado de la paz". "Creo que podemos conseguir la unanimidad porque todos aquí estamos por defender la paz y la paz no puede ser selectiva y por tanto en esta moción vamos a defender los derechos humanos, la paz en todo el mundo, en Gaza y en todos los territorios y nos volvemos a situar del lado de la esperanza y de la comunidad internacional", ha argumentado.

Robles, en declaraciones previas al pleno, ha mostrado el apoyo de Compromís "a todas las personas que se están jugando la vida para poner en riesgo esta injusticia" y ha vuelto a pedir al "Estado español que ponga fin a eso, que ponga fin al comercio de armas con Israel, que ponga fin a las relaciones en el Estado de Israel y como lo pedimos al Estado español, lo pedimos también al Ayuntamiento de València".

"En este ayuntamiento es necesario que Netanyahu siga declarado persona no grata, que hablemos claramente de que eso es un genocidio y que ni un solo euro salga de este ayuntamiento para favorecer lo que está haciendo Israel en toda la población de Gaza y aquí vemos una de las grandes contradicciones de Catalá, le hemos escuchado decir que eso es una barbarie, pero mira hacia otro lado para decir claramente que eso es un genocidio", le ha recriminado.

De igual modo, el portavoz socialista, Borja Sanjuán, ha mostrado el apoyo a todas las personas que están siendo retenidas "ilegalmente por participar en la flotilla que solamente quería llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo de lo que está siendo, no solamente una actitud ilegal o de delitos contra la humanidad, sino un auténtico genocidio".

"Lo que está pasando en estos momentos está delimitando lo que son las nuevas fronteras entre lo aceptable y lo inaceptable, el nuevo orden internacional se está decidiendo entre escombros y sangre en Gaza, el nuevo orden internacional se está decidiendo en una flotilla que no solamente llevaba ayuda humanitaria sino que era la reserva ética de todos los países que no estamos haciendo lo suficiente para poder frenar lo que es un auténtico genocidio", ha recalcado.

"ALTURA ÉTICA"

Por ello, ha pedido al ayuntamiento de València que "pida de manera institucional de manera oficial la liberación de todos los rehenes valencianos que el gobierno de Israel está reteniendo ilegalmente" y ha pedido igualmente "abrir una reflexión" de si en estas circunstancias puede venir el equipo israelí Hapoel Tel Aviv a disputar un partido contra el Valencia Basket en el cap i casal "con total normalidad y nosotros como institución no tengamos nada que decir" porque "aunque no tengamos las competencias para solucionar los problemas hay que tener la altura ética para al menos ponerte en el lado correcto de la historia". Asimismo, ha criticado que el PP lleva "semanas arrastrando los pies y no queriendo reconocer lo que es evidente y negándose a llamarlo genocidio" .

Por contra desde Vox, socio de Gobierno del PP en el Ayuntamiento, su portavoz, José Gosálbez, preguntado por si cree que se está cometiendo un genocidio, ha replicado que este Israel sufrió "un ataque bestial, indiscriminado, un ataque contra muchísimas mujeres que fueron violadas, asesinadas, que fueron masacradas, y el Estado de Israel, como debe hacer cualquier Estado, y como debería hacer España también, defiende a sus mujeres como haría Vox si fuera el gobernante en España, defendería a esas mujeres sin ningún tipo de duda".