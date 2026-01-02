Compromís plantea aprobar un Plan Integral con "medidas urgentes" para revertir la "degradación" de l'Albufera

Archivo - Imagen de archivo de l'Albufera - CHJ - Archivo

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís en Les Corts Valencianes, Paula Espinosa, junto con el diputado Juan Bordera, han presentado una Proposición No de Ley en la cámara autonómica para instar el Consell a adoptar un Plan Integral de Recuperación Ecológica del Parque Natural de l'Albufera, con medidas "urgentes" para revertir la "degradación" del lago.

Según ha informado la coalición en un comunicado, se trata de una iniciativa que responde a "la urgente necesidad de revertir la degradación ambiental que sufre este emblemático espacio natural, agravada por el desastre ambiental que también supuso la dana del 29 de octubre de 2024 y por décadas de eutrofización".

Esta proposición se basa en las recomendaciones del Comité Científico de la Junta Rectora del Parque Natural de l'Albufera, fruto de las II Jornadas celebradas el pasado noviembre en València.

"L'Albufera no puede esperar más. Desde la década de los 60, este humedal ha sufrido una alteración sostenida por la llegada de aguas residuales, que ha transformado su ecosistema en un estado de hipereutrofia, irreversible sin actuaciones decididas. El desastre de 2024 fue un golpe duro también para este parque natural y para revertir la grave situación actual hay que actuar con ambición, para recuperar l'Albufera transparente que merecen las generaciones futuras", ha declarado Espinosa.

La propuesta de Compromís reclama implementar medidas en ámbitos "clave" para mejorar la calidad y gestión del agua, establecer sistemas de monitorización, controlar la contaminación, expandir humedales perimetrales, recuperar hábitats, gestionar sedimentos, fomentar una agricultura y pesca sostenibles, proteger el litoral, regular el uso público y establecer una gobernanza "eficaz con financiación suficiente".

Entre las propuestas concretas destaca reducir el límite de fósforo a las aguas entrantes a menos de 0,05 mgP/l, completando el saneamiento con tratamientos terciarios y eliminar vertidos incontrolados; instalar sensores "en tiempo real" para medir caudales, oxígeno y nutrientes y un programa biológico para evaluar la viabilidad de especies.

Asimismo, plantea aplicar filtros verdes, revisar fertilizantes y fitosanitarios, y proteger instalaciones contra inundaciones; restaurar vegetación sumergida, controlar especies invasoras y crear reservas de emergencia para situaciones críticas, promover la reestructuración parcelaria, la extracción de paja de arroz para evitar hipoxias y sistemas de créditos de carbono y crear un Plan de Acción unificado con participación del Estado, la Generalitat y municipios, incluyendo un "gemelo digital" para simular impactos.

"L'Albufera es patrimonio valenciano, y su recuperación es una cuestión de justicia ambiental y económica para las comunidades locales. Tenemos que revertir su degradación que afecta la biodiversidad, la agricultura, la pesca y el turismo sostenible", ha concluido Espinosa.