Compromís pone un cero a la gestión educativa del Consell 400 días después de la dana

Compromís pone "un cero" a la gestión educativa del PP 400 días después de la dana

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví; su portavoz de Educación, Gerard Fullana, y la portavoz valencianista en la Diputació de València, Dolors Gimeno, han puntuado con un cero a la gestión de la Generalitat en materia educativa en los municipios afectados por la dana cuando se cumplen 400 días de la catástrofe.

Así lo han trasladado en declaraciones a los medios en Les Corts acompañados por representantes de Compromís de localidades afectadas de las comarcas valencianas de la Ribera Alta y l'Horta Sud.

Los portavoces valencianistas han denunciado que estas poblaciones "llevan más de un año comprobando la inoperancia y la dejadez de la Conselleria de Educación en manos de un conseller que el día de la catástrofe estaba a mediodía despreocupado en su casa mientras las escuelas se inundaban, sin haber previsto ninguna medida de prevención, sin pensar ni un segundo en la seguridad de las comunidades educativas, sin estar a la altura en la limpieza y la reconstrucción de escuelas o sin hacer efectivas las ayudas para material escolar".

Baldoví ha criticado que el nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "es el heredero continuista de un 'mazonismo' que todavía no se ha dignado a pedir perdón a las comunidades educativas que sufrieron la dana y que vivieron desde el primer minuto el abandono de una conselleria a la que, 400 días después, se le acumulan los deberes y ahora a José Antonio Rovira lo premian con la Conselleria de Hacienda después de su nefasta gestión en Educación".

Según han apuntado, la dana afectó a 115 centros educativos, de los que escuelas e institutos quedaron devastados y debían reconstruirse de nuevo. "Los 4.000 alumnos de estos últimos centros están en barracones y en muchos casos tuvieron problemas para poder empezar el curso el día previsto y en unas condiciones dignas mínimas", han denunciado.

ROVIRA, "EL PEOR CONSELLER POSIBLE"

"Rovira, como siempre, reaccionó tarde y mal: han pasado 400 días de la catástrofe y la ejecución de los 70 millones de euros presupuestados para reconstruir estos ocho centros educativos más afectados es del 0%. En la peor catástrofe de nuestra historia hemos tenido al peor conseller de Educación posible", ha aseverado Fullana.

Se trata de obras que "la propia Conselleria ha presupuestado para construir directamente desde la dirección general de Infraestructuras Escolares: "el CEIP Orba, el CEIP Lluís Vives y la Escola Infantil Ausiàs Marc, en Massanassa, que pretenden unificar en un solo centro; el CEIP l'Horta, en Paiporta; el IES Berenguer Dalmau, en Catarroja, y el IES Alameda y el Conservatorio de Música de Utiel".

Además, los representantes de Compromís han advertido que "hay muchos centros educativos de los 115 afectados que tienen muchos problemas en las instalaciones y que no han recibido todavía ninguna respuesta ni solución por parte de la Conselleria".

Dolors Gimeno ha puesto como ejemplo el CEIP Vil·la Romana de Catarroja, "donde aún faltan puertas en Infantil y no funciona la calefacción en todo el centro", o el Conservatorio de Música de la misma localidad, "que tiene el sótano en ruinas".

"NI UNA FAMILIA HA COBRADO LAS AYUDAS"

Otra de sus críticas es que "ni una familia ha cobrado, 400 días después, las ayudas para material escolar que Mazón anunció a bombo y platillo". Se trata de unas ayudas que se convocaron "hace apenas unas semanas, consistentes en 500 euros por hijo o hija afectados por la dana y que supuestamente se ingresarían directamente a las familias".

"Estas maneras de hacer anuncios a golpe de efecto y sin preparar las cosas como toca tienen consecuencias graves, como que no se haya incluido a los alumnos que cursaban segundo de Bachillerato y que han dicho que 'ya veremos cómo lo arreglan', o que nadie haya cobrado todavía nada", ha concluido Fullana.