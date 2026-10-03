Compromís pregunta al Gobierno por las cargas policiales en la manifestapolción por la vivienda en València

La Policía ante el Palau de Les Arts en la manifestación por el derecho a la vivienda en València que ha acabado con cargas policiales e incidentes - EDU MANZANA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha preguntado este sábado al Gobierno por las cargas policiales que se han producido en la manifestación por el derecho a la vivienda celebrada este sabado en València, convocada por sindicatos de inquilinas y movimientos ciudadanos.

Así lo señala el diputado en la pregunta en la que señala que participantes en la manifestación "han rodeado el Palau de Les Arts para hacer oír su voz frente a la provocación que supone la Summit Vivienda 2026, un encuentro que reúne a fondos buitre, grandes rentistas y representantes del negocio inmobiliario, apadrinados de Albert Rivera".

"Frente a quienes entienden la vivienda como una oportunidad para especular y acumular beneficios, las calles se han llenado de quienes defienden que tener un techo es un derecho, no un privilegio. Porque cuando los poderosos se reúnen para hacer negocio con nuestras casas, la sociedad civil se organiza para recordarles que nuestras vidas están por encima de sus beneficios", indica Ibáñez.

En la concentración en el entorno del Palau de Les Arts, donde ha acabado la protesta y donde se celebra el foro de inversión, "tras momentos de tensión la policía nacional ha cargado desproporcionadamente incluso con balas de goma y gaseando a la población".

El diputado pregunta si el Gobierno piensa "derogar la ley mordaza y prohibir las balas de goma"; si la Delegacion del gobierno ha abierto expedientes por lo ocurrido; si piensa "tomar decisiones en los altos mandos policiales, y concretamente al que ha sido identificado como responsable del operativo" ya que señala que esta es "una dinámica habitual los últimos meses" en la Comunitat Valenciana "siempre contra manifestaciones a favor de derechos constitucionales".

En la misma línea, la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha calificado de "lamentables" las imágenes de la Policía Nacional "cargando contra manifestantes con porras y gas pimienta".

"También había familias con niños y niñas, gente que solo quería hacer oír su voz por una cuestión tan básica como tener un techo digno, y ha recibido a cambio gases y pelotas de goma. No es la respuesta que merece un problema que angustia a tantas familias de esta ciudad", ha lamentado en un comunicado, en el que ha instado a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a "tener que decidir si está con los manifestantes o con los especuladores a los que la Policía defendía de esta forma tan violenta y desproporcionada".

2CONVENCIÓN INMOBILIARIA BLINDADA"

Asimismo, ha criticado que "una convención inmobiliaria blindada tras un cordón antidisturbios, mientras fuera hay quien reclama poder pagar un alquiler, lo dice todo sobre las prioridades de quien manda".

"Exigimos que se aclare quién ordenó la carga y con qué criterio. Esta es la València que entre unos y otros nos han dejado: la que machaca al vecindario en defensa de los especuladores. Una auténtica vergüenza nacional. Quien criminaliza la protesta pacífica no está dando ninguna respuesta a la crisis de la vivienda, solo intenta taparla", ha reprochado Robles.

Compromís per València asegura que "seguirá al lado de la gente que alza la voz por el derecho a vivir en los barrios donde ha nacido, y no nos encontrarán nunca defendiendo los privilegios de quienes hacen negocio con una necesidad tan básica".