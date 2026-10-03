Podemos registra preguntas en el Congreso por las cargas policiales en la manifestación por la vivienda en València

Manifestantes y policías durante los altercados al término de la manifestación por el derecho a la vivienda, en el Palau de Les Arts, a 3 de octubre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podem ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de España para esclarecer la actuación policial durante la manifestación por el derecho a la vivienda celebrada en València.

A través de su secretaria general y diputada, Ione Belarra, la formación reclama al Ministerio del Interior que identifique qué autoridad política o policial dio la orden directa de cargar contra las personas que participaban en la movilización.

Podem también exige conocer cuántas pelotas de goma fueron disparadas y cuántos botes o dispositivos de gas lacrimógeno o irritante se utilizaron durante la intervención policial. La formación considera "necesario" aclarar los motivos y responsabilidades detrás de un despliegue que califica de "desproporcionado" frente a una "movilización pacífica" en defensa del derecho a la vivienda, ha indicado Podemos en un comunicado.

Las preguntas registradas reclaman asimismo información sobre el número total de personas que resultaron heridas como consecuencia de las cargas y del empleo de gases, así como si el Ministerio del Interior o la Delegación del Gobierno se han puesto en contacto con las personas afectadas.

Finalmente, Podem pregunta si todos los agentes de las Unidades de Intervención Policial que han participado en la actuación llevaban su número de identificación policial visible, tal y como establece la normativa.

La formación reclama al Gobierno que "investigue lo ocurrido, depure las responsabilidades correspondientes y garantice el derecho de la ciudadanía a manifestarse pacíficamente sin ser objeto de actuaciones policiales desproporcionadas".

La coordinadora autonómica de Podem, María Teresa Pérez, ha afirmado que "la policía del Gobierno del PSOE ha cargado desproporcionadamente contra ciudadanos pacíficos que reclamamos poder acceder a una vivienda digna mientras que los verdaderos peligrosos son los rentistas que hoy estaban en el congreso inmobiliario en el Palau de les Arts".

Finalmente, ha asegurado que "esta violencia no nos va a frenar, la gente esta harta de la especulación y vamos a parar el país con una huelga general para que se acabe el negocio de la vivienda."