Compromís preguntará por el origen bíblico de la diosa Selene y la exclusión de las bandas en la Cabalgata

VALÈNCIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Compromís per València llevará a la próxima Comisión de Cultura diversas preguntas dirigidas al gobierno de María José Catalá para "aclarar las decisiones adoptadas en la organización de la polémica Cabalgata de Reyes como la exclusión de las bandas de música, la reducción de la participación de entidades, la gestión de patrocinios y la inclusión de la diosa griega Selene, presentada oficialmente como novedad del desfile", según ha señalado la formación en un comunicado.

Al respecto, el concejal de Compromís, Pere Fuset, ha explicado que la Cabalgata de este año organizada por Vox "acumula demasiados despropósitos como para que la alcaldesa Catalá calle sin dar explicaciones", y ha avanzado que las preguntas registradas "quieren aclarar si estamos ante decisiones conscientes, improvisación o una combinación de ambas".

En primer lugar, Compromís preguntará por "la no participación de ninguna banda de música de la ciudad, un hecho inédito hasta ahora que ha provocado malestar en las sociedades musicales". "La Cabalgata siempre había contado con bandas de música, grupos de tabal y dolçaina e incluso cornetas y tambores del marítimo". Sin embargo, ha lamentado que "este año todo eso ha desaparecido y se ha sustituido por altavoces en las carrozas". "Las propias sociedades musicales relatan que su exclusión fue consciente y Catalá debe dar explicaciones", ha señalado.

En segundo lugar, preguntará al gobierno municipal sobre "la coherencia de incorporar, en una cabalgata anunciada como bíblica e histórica, a la diosa griega Selene, presentada como tal en la nota de prensa oficial y en una locución especial desde el Ayuntamiento". "Resulta hipócrita y absurdo que se censuraran personajes valencianos por no ser bíblicos mientras la Sagrada Familia desfilaba bajo alfombras de Ikea y se contrataba a una diosa de la mitología griega", ha ironizado Fuset, que preguntará "en qué tradición bíblica aparece Selene y si el gobierno considera una herejía su inclusión".

Por último, Compromís pedirá explicaciones por "la reducción de la participación de entidades vecinales y cívicas, al mismo tiempo que se reforzaba la presencia de empresas patrocinadoras". "Es especialmente grave que, ante el fracaso en los patrocinios, el Ayuntamiento reabriera este proceso, pero no hiciera lo mismo con las entidades de la ciudad", ha denunciado Fuset, quien ha recordado que esto "ha comportado situaciones desiguales como el pago al Levante UD mientras el Valencia CF participaba gratis".

Además, preguntará "en calidad de qué participó la marca Bioparc en la Cabalgata", tras comprobar que "no aparece en ninguno de los expedientes de los procesos de participación de empresas", y reclamará acceso al expediente administrativo que haya autorizado su presencia.

Para Compromís, "la Cabalgata de Reyes no puede convertirse en un espacio de censura ideológica de Vox, ni de improvisación ni de pérdida de cultura valenciana con la complicidad de Catalá". "Esperamos respuestas claras, expedientes claros y criterios claros, porque lo que ha pasado este año no es digno ni de la fiesta ni de la ciudad", ha apostillado Fuset.