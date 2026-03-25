Compromís presentará candidatura para ocupar la vacante de Ordaz en À Punt y el PSPV no lo tiene decidido todavía

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VALÈNCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha confirmado este miércoles que presentará candidatura para ocupar la vacante en el Consejo de Administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) que dejó Vicente Ordaz al ser nombrado hace unos meses secretario autonómico de Comunicación, mientras que el PSPV no lo tiene decidido todavía.

De este modo lo han manifestado desde ambos grupos, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de Les Corts, antes del inicio del pleno, después de que Presidencia de Les Corts fijara el martes un plazo hasta el próximo 30 de marzo para que los grupos parlamentarios presenten candidatos a ocupar esta vacante.

Así lo recoge un escrito de la Mesa de Les Corts, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que resuelve abrir este plazo para presentación de candidaturas con el fin de proceder a la elección de un miembro del Consejo de Administración de la CACVSA que corresponde elegir a la cámara autonómica según se dispone en el artículo 6 de la Ley 2/2024, de 27 de junio, de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

Todo ello se produjo apenas un día después de que el secretario del Consejo de Administración de la CACVSA requiriera formalmente a Les Corts en un escrito, avanzado por 'El Español' y al que ha tenido acceso Europa Press, para que, a "la mayor brevedad posible", proceda a la designación y nombramiento de un nuevo miembro del Consejo en sustitución de Ordaz, al objeto de restablecer "la plena operatividad del órgano de administración" de la radiotelevisión pública.

De un lado, el síndic socialista, José Muñoz, ha concretado que desde su grupo no saben "aún" si presentarán candidatura, aunque ha deslizado, "por ser claro", que teniendo en cuenta que en el citado consejo "no hay ningún miembro de un partido que no sea el PP o Vox, cualquier candidato que venga desde una fuerza de izquierdas, o en este caso desde la oposición, no tiene ningún tipo de posibilidad de salir".

En este punto, ha reflexionado con que los grupos deberían "intentar buscar candidatos de consenso, puesto que la administración pública, y en este caso la televisión pública, debería ser una televisión de todos y no solo de dos partidos".

Pero ha lamentado el modelo del PP para la radiotelevisión valenciana, que "ya lo hemos visto durante 20 años" y en esta legislatura, "nada más llegar al gobierno, les ha costado escasamente año y medio volver a recuperar el de la manipulación".

Preguntado por si al consejero propuesto por Ens Uneix, Ricard Gallego, lo ve "más del PSPV o del PP", Muñoz ha replicado que no lo sabe, aunque "del PSPV" no lo es ahora, ha garantizado.

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha avanzado que su grupo presentará un candidato para cubrir la vacante de Ordaz en el consejo de la CACVSA, aunque ha explicado que todavía no tienen decidido quién será. "Pero Compromís presentará un nombre", ha zanjado.