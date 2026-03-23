Compromís propone recuperar los históricos 'hòmens de la vergonya' para dar sombra a la plaza de la Virgen

Fotografía de la plaza de la Virgen con los hòmens de la vergonya' - FACILITADA POR COMPROMÍS

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset ha propuesto "recuperar el sistema histórico de sombra que durante siglos se instaló en la plaza de la Virgen en días señalados del calendario festivo de la ciudad".

"A veces innovar pasa por recuperar las raíces. Hace siglos ya sabían cómo dar sombra en la plaza sin perjudicar el patrimonio y es buen momento para estudiar cómo recuperarlo", ha destacado en un comunicado Fuset, que ha explicado que Compromís presentará una moción en la comisión de Cultura para estudiar la viabilidad de la recuperación del sistema de sombreado tradicional.

La propuesta llega después de que el Ayuntamiento haya retirado definitivamente el mecanismo de toldo instalado sobre la plaza en 2012, que "había generado controversia por sus posibles efectos sobre elementos patrimoniales del entorno, como la Basílica de la Virgen de los Desamparados y uno de los edificios de la plaza que denunció ante los tribunales su instalación", ha explicado la coalición valenciana en un comunicado.

Fuset ha explicado que, a finales del siglo XVIII, en celebraciones multitudinarias como la festividad de la Mare de Déu o el Corpus, el Ayuntamiento instalaba grandes toldos que cubrían la plaza para proteger a la ciudadanía del sol.

Para hacerlo posible, se colocaban siete grandes palos de madera que sostenían velas y lonas, generando una gran zona de sombra en el corazón de la ciudad. El pavimento de la plaza disponía de agujeros preparados con anclajes donde se encajaban los màstiles, que se fijaban falcas para garantizar la estabilidad y que se desinstalaban después de las festividades.

Popularmente, estos palos eran conocidos como los 'hòmen de la vergonya', un mote que nacía de la comparación en aquellos tiempos con los jornaleros sin trabajo que pasaban horas plantados en las plazas esperando que alguien les contratara.

El concejal ha recordado que València ya dispone de ejemplos de sistemas de sombreado reversible, como el de la plaza de la Reina, donde palos sepultados emergen en los meses más calurosos para desplegar lonas que generan zonas de sombra. Estos palos, además, a veces se ornamentan con motivo de las festividades realizadas en la plaza.

Por eso, Compromís propone en su moción que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de implantar en la plaza de la Mare de Déu un sistema inspirado en aquel modelo histórico, reinterpretado con criterios actuales y respetuosos con el valor patrimonial del entorno, en un momento donde el cambio climático a veces hace insoportable la actividad en la plaza.

"Además de mejorar el confort climático de un espacio como la plaza de la Mare de Déu los días grandes, también sería una manera de recuperar una curiosa tradición de la historia urbana de València", ha concluido Fuset.