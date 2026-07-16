Compromís y PSPV, sobre la Agencia del Alquiler de Catalá: "Una herramienta que ya existía" y "un chiringuito"

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV-PSOE, han criticado la Agencia Municipal del Alquiler de la ciudad impulsada por el equipo de gobierno local, presidido por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, y que entrará en funcionamiento este viernes.

Compromís ha indicado que esta iniciativa, cuyo funcionamiento ha detallado este jueves Catalá tras firmarse el acuerdo para su puesta en marcha, ha señalado que se trata de "una herramienta que ya existía" en la capital valenciana con el ejecutivo anterior, presidido por Joan Ribó (Compromís) y del que también formaba parte el PSPV-PSOE.

Desde este grupo municipal, la edil Elisa Valía ha considerado que la Agencia Municipal del Alquiler impulsada por el actual gobierno local es "un chiringuito para maquillar su inacción frente a la escalada disparatada de la vivienda".

Papi Robles ha manifestado, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, que "Catalá anuncia hoy una herramienta que ya existía en esta ciudad y que ella eliminó al llegar al gobierno". "Hemos estado tres años sin agencia de alquiler y ahora empeora el mecanismo que ya diseñó el gobierno de Ribó", ha señalado.

"Que Catalá no nos venda como novedad lo que otros ya habíamos puesto en marcha. Lo que hace es copiar la de Ribó y firmarla con otro logo", ha añadido la representante de Compromís, que ha apuntado que el funcionamiento de la entidad "es el mismo".

A este respecto, ha comentado que "la persona propietaria cede su piso a la administración durante siete años, con garantías de cobro y mantenimiento a cambio" y ha remarcado que "hasta aquí" no hay "nada nuevo".

Papi Robles ha aseverado que "la diferencia es que Compromís establecía un precio máximo de alquiler", con el fin de "garantizar que fuera realmente asequible", a la vez que ha destacado que "Catalá, en cambio, ofrece un precio un 20 por ciento por debajo de un mercado completamente disparado".

"Con los precios que hay hoy en València, eso no le resuelve la vida a nadie. Eso sí, ahora lo pintan todo de azul corporativo del PP, una vergüenza", ha agregado la portavoz de Compromís.

"MERCADO TENSIONADO"

La edil ha considerado que el equipo de Catalá podría, "para abaratar el alquiler en toda la ciudad", y aunque "se niega obstinadamente", "declarar València zona de mercado tensionado, tal como Compromís dejó preparado".

Robles ha asegurado que eso sería "una herramienta que permitiría topar los precios del alquiler por ley para todos los contratos, no solo para los pisos que entren en esta agencia". "Y Catalá se ha negado todas las veces que se lo hemos exigido. Va contra toda lógica no querer declarar València como zona tensionada tal como están los precios actualmente", ha subrayado.

"Nosotros pensábamos la vivienda como un derecho. Ellos la piensan como un mercado. Por eso, a la hora de la verdad, prefieren un gesto de cara a la galería antes que la regulación que de verdad contiene los precios", ha apostillado la portavoz de Compromís.

Asimismo, ha censurado que la alcaldesa haya dicho "sin tapujos" que la Agencia Municipal del Alquiler se destine a inquilinos "solventes" y que "quien tenga una necesidad social, que busque otra puerta". "Es una política de vivienda que elige la clientela y deja fuera precisamente a quien más lo necesita", ha manifestado.

"NINGUNA MEDIDA"

Desde el PSPV-PSOE, la edil Elisa Valía ha criticado "el nuevo intento de María José Catalá de engañar a los valencianos para ocultar que no ha tomado ninguna medida en los tres años que lleva al frente del Ayuntamiento para atajar los disparatados precios de la vivienda".

La representante del grupo socialista ha afirmado que "lo único que ha hecho" la primera edil ha sido "favorecer la especulación". Valía ha considerado que la agencia presentada por Catalá es "un chiringuito inservible".

"Hoy María José Catalá intenta tomar el pelo de nuevo a los valencianos. Como su gobierno lleva tres años favoreciendo la especulación, ahora ha decidido montarse un chiringuito como es la agencia del alquiler que no sirve absolutamente para nada, porque un 20 por ciento menos de un alquiler disparatado sigue siendo un precio disparatado", ha insistido la concejala socialista.

Elisa Valía ha agregado que la alcaldesa actúa así "para no aplicar la única medida que funcionaría y que es la declaración como zona tensionada".

En esta línea, ha indicado que "la aplicación de la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno --central-- está funcionando en otras comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Navarra e, incluso, en Galicia, gobernada por el propio PP". La edil del PSPV-PSOE ha asegurado que esa norma nacional "está permitiendo rebajar los precios del alquiler".