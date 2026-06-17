Compromís y PSPV cargan contra la construcción del espacio terciario proyectado junto al Nou Mestalla

Archivo - El estadio Nou Mestalla en obras, a 10 de enero de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València han cargado este miércoles contra la concesión de la licencia para la construcción del espacio terciario proyectado junto al Nou Mestalla, un permiso que da luz verde a la edificación del complejo terciario inmobiliario de esa zona, con licencia para hotel, hotel-apartamento, centro comercial, oficinas y aparcamientos. Para Compromís, se ha vuelto "a la época de los pelotazos" mientras que los socialistas ven una "auténtica barbaridad" la proyección para el barrio.

"Hemos vuelto a la época de los pelotazos. Un suelo que nació con vocación dotacional y deportiva ha acabado revalorizado y convertido en puro negocio inmobiliario", ha criticado en un comunicado la portavoz de la coalición en el Ayuntamiento, Papi Robles.

Robles ha recalcado que la alcaldesa --María José Catalá-- "que se vanagloriaba de haber aprobado la legislación más restrictiva contra los apartamentos turísticos acaba de permitir, en una sola operación, 650 apartamentos turísticos más -1.300 nuevas plazas- y 482 plazas de hotel".

"En total, más de 1.750 nuevas camas para turistas en el barrio de Benicalap. Inundará la zona de turistas. Así es cómo Catalá "protege" los barrios", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que el modelo elegido "no es casualidad": "un hotel-apartamento de dos estrellas, el turismo 'low coste' que Catalá ha decidido que defina esta ciudad".

A juicio de Robles, "nadie puede entender cómo encaja este macroproyecto con los límites que la propia normativa municipal dice que impone al crecimiento turístico. Si la normativa permite superarla con operaciones como esta, solo hay que preguntarle a Catalá para qué la ha aprobado".

Mientras tanto, ha lamentado que la vivienda accesible "continúa siendo la última prioridad de esta ciudad". "Mientras miles de familias valencianas no encuentran un piso que puedan pagar, el gobierno reserva suelo para alimentar la especulación y la masificación turística, no para construir una sola vivienda asequible", ha criticado.

Robles mantiene que Catalá tiene un "patrón claro": "pelotazos para los de siempre, turismo 'low coste' sin pensar en el vecindario, y ninguna respuesta para quien no puede pagar un alquiler. València necesita un gobierno que ponga la vivienda por encima del negocio de una vez".

"PAPEL MOJADO"

Desde el PSPV, el concejal Javier Mateo ha denunciado que la concesión de más de 650 apartamentos y 2.000 plazas hoteleras "vinculadas al Valencia C.F. por parte del gobierno de María José Catalá demuestra que la ordenanza que restringe los apartamentos turísticos es papel mojado".

"La supuesta normativa más restrictiva de España no sirve absolutamente para nada porque los límites que recoge para el barrio de Benicalap tan solo permitían abrir 340 apartamentos nuevos. Pero ahora, solo con la operación urbanística que Catalá le acaba de aprobar al Valencia C.F., Benicalap va a sumar de una tacada 650 apartamentos y más de 1.700 plazas hoteleras. Es una auténtica barbaridad que va a masificar turísticamente el barrio", ha criticado.

Según Mateo, "los socialistas ya habíamos denunciado que la normativa que han desarrollado el PP y Vox era una burla y que solo servía para tratar de esconder que Catalá iba a seguir permitiendo abrir miles de apartamentos nuevos en los barrios, y la aprobación de esta licencia nos acaba de dar la razón", ha continuado.

Mateo se ha preguntado "hasta donde está dispuesta Catalá a seguir llenando nuestros barrios de apartamentos turísticos mientras se niega a aplicar una tasa turística que, al menos, permita a la ciudad contar con recursos extraordinarios".

Para Mateo, el modelo de la alcaldesa para València es "la turistificación sin ningún tipo de control y los socialistas vamos a seguir insistiendo para que rectifique y no solo ordene que no haya ni un solo apartamento turístico más en la ciudad sino que, además, active un cuerpo de inspectores específicos para vigilar esta actividad. Se lo hemos pedido en varias ocasiones y siempre se ha negado", ha finalizado.