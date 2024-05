Compromís y PSPV critican no saber nada aún de la idea de moratoria de Catalá sobre apartamentos turísticos

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València han criticado este lunes que no saben nada aún de la propuesta de moratoria de la alcaldesa María José Catalá sobre los apartamentos turísticos a 24 horas del pleno que se celebra este martes.

La síndica de Compromís, Papi Robles, ha advertido que no pueden "votar a ciegas una propuesta que no conocemos" y se ha preguntado "qué esconde Catalá en el documento". "Desde Compromís damos la bienvenida a todas las fuerzas políticas que hoy reconocen la necesidad de una moratoria en las licencias de apartamentos turísticos. Es nuestra apuesta desde 2021 y no contábamos con el apoyo de la mayoría para su aprobación", ha apuntado en un comunicado.

Robles ha criticado que Catalá, "que ahora apuesta por la moratoria, ha votado hasta tres veces en contra de ella solo durante este 2024". "Ahora bien, no sabemos quién quiere que le apruebe la moratoria porque estamos a 24 horas del Pleno y todavía no hemos visto el documento que mañana teóricamente se someterá a votación", ha reiterado.

Para Robles, se trata de "un tema de ciudad, un punto especialmente sensible para València" y ha acusado a la alcaldesa de estar "escondiendo el documento". "O nos envía de inmediato el texto o no podremos votar a ciegas una propuesta de la que no conocemos absolutamente nada", ha advertido y se ha preguntado si es que la iniciativa "viene con letra pequeña" y por eso no les dejan analizarlo.

Por su parte, la portavoz socialista en el consistorio, Sandra Gómez, ha anunciado una enmienda al texto del PP "para que no se transforme ni una vivienda más en alojamiento turístico" y ha hecho hincapié en que la única formación "que ha elaborado informes y hecho dos moratorias para frenar la proliferación de apartamentos es el Partido Socialista".

En esta línea, Gómez ha señalado que la enmieda a la "supuesta moratoria" irá dirigida a que "no se permita en ningún caso la transformación de viviendas en alojamientos turísticos en toda la ciudad". La portavoz socialista ha lamentado igualmente que, a falta de unas horas para el pleno, "el PP todavía no haya informado ni presentado ninguna moción", según ha informado el pSPV en un comunicado.

"A estas horas, a menos de 24 horas del pleno, seguimos sin tener la supuesta propuesta del PP, ni el contenido de la moratoria ni qué fechas establece ni absolutamente nada más allá de que se ha producido un anuncio en plena campaña electoral de las europeas", ha incidido.

En este sentido, ha asegurado que la propuesta de los socialistas está "absolutamente clara" y es que en la ciudad "no se produzca ni una sola transformación más de una vivienda o de un local comercial en apartamento turístico en ninguno de los barrios de la ciudad".

"No sabemos qué quiere aprobar ni si tiene un plan concreto. Lo que sí que sabemos es que el anuncio de Catalá llega 3.500 apartamentos tarde porque esos son los apartamentos que han abierto en València como consecuencia de su inactividad en el último año", ha recalcado.

Por contra, ha defendido que el PSPV "sí que sabe lo que quiere y por eso nosotros anunciamos que vamos a presentar una enmienda a la supuesta moratoria con medidas de prohibición concretas. Entendemos que en València no cabe ni un apartamento turístico más. Por eso, vamos a proponer una prohibición tajante de que edificios residenciales o suelo residencial pasan a dedicarse a alojamientos turísticos aunque afecte a un alojamiento o un edificio entero", ha manifestado.

Gómez ha reprochado a Catalá que haya realizado el anuncio "exclusivamente cuando se ha dado cuenta de que se había quedado sola y que nadie en la ciudad compartía su modelo turístico insostenible. Se ha visto absolutamente obligada a tomar una medida en la que nunca ha creído y que nunca había querido poner en marcha".

RESTRICCIONES EN CIUTAT VELLA Y CABANYAL

La portavoz del PSPV ha hecho hincapié en que los socialistas, desde la Concejalía de Urbanismo, "fueron los únicos que trabajaron activamente para frenar la proliferación de los apartamentos turísticos. En primer lugar, con las restricciones impuestas tanto en Ciutat Vella como en el Cabanyal y, en segundo, con la redacción de una moratoria para toda la ciudad que se elaboró con tres estudios específicos".

Y en esta línea, ha criticado que si no se consiguió aprobar una moratoria para toda la ciudad "fue porque no se trabajó adecuadamente desde el área de Vivienda que gestionaba Compromís". "Hablamos en numerosas ocasiones de la solución durante los ocho años de gobierno progresista para controlar la proliferación de apartamentos turísticos, pero no se hizo antes porque no se había trabajado adecuadamente y con todos los estudios necesarios desde Vivienda como sí se había hecho anteriormente desde Urbanismo", ha reprochado.

Además, ha añadido que la propuesta de Compromís se "olvidaba de los fondos buitres que estaban desalojando a vecinos y vecinas en Fuensanta y nosotros queríamos incluirlas así como a los cambios de hotel o de residencias de estudiantes", ha finalizado Gómez.