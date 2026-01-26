Compromís y PSPV cuestionan las nuevas medidas anunciadas por Catalá para mejorar el acceso a la vivienda

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV-PSOE, han cuestionado las nuevas iniciativas anunciadas este lunes por la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), para aumentar la oferta de vivienda en la capital valenciana y mejorar el acceso a ella.

La portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, ha indicado que en la revisión y ampliación del Plan + Vivienda anunciada por la primera edil no se contempla "ni una sola medida para que baje el precio de la vivienda y del alquiler" en València.

Desde el PSPV-PSOE, la edil Elisa Valía ha manifestado que "el plan real de Catalá" es "restringir el acceso a la vivienda pública y pedir magnanimidad a los promotores", al tiempo que ha calificado de "fake" las propuestas planteadas por la responsable municipal.

"El supuesto Plan de Vivienda de Catalá busca más el titular que la solución. Catalá no contempla ni una sola medida para que baje el precio de la vivienda y del alquiler. Habla de inversión y de grandes cifras, pero evita el debate clave: a qué precio se podrá vivir en València y cuánta vivienda será realmente asequible. Sin precios ni porcentajes concretos, todo se queda en marketing político", ha manifestado Robles en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

La representante de Compromís ha asegurado que el plan del gobierno municipal, de PP y Vox, "confía en que aumentar la oferta bajará los alquileres, sin tocar el funcionamiento real del mercado en una ciudad tensionada".

Papi Robles ha comentado que "muchos expertos coinciden en que" esa "no es la única vía". "No hay una apuesta clara por regular precios, limitar la especulación, frenar a los fondos de inversión o recuperar vivienda para uso residencial. Es dejar el derecho a la vivienda en manos del mercado", ha expuesto la edil.

La portavoz de Compromís ha lamentado que el ejecutivo de PP y Vox haya "cerrado la Oficina por el Derecho a la Vivienda", que no haya "oficina antidesahucios" y que se haya "debilitado la protección efectiva frente a las expulsiones". "Una política de vivienda debe defender a inquilinos y familias vulnerables. Se protege al propietario y se vuelve a abandonar al inquilino", ha aseverado.

"ALQUILERES DISPARADOS Y MÁS DIFICULTADES DE ACCESO"

Asimismo, ha afirmado que PP y Vox "han revertido políticas de compra pública a través de la opción de tanteo y retracto" y "no impulsan medidas valientes para frenar la subida del alquiler en un mercado tensionado". "Sin parque público y sin contención de precios, el mercado expulsa al vecindario. La consecuencia es previsible: alquileres disparados y más dificultades de acceso", ha apostillado.

Papi Robles ha añadido que la moratoria de apartamentos turísticos impulsada por el equipo de Catalá "no funciona". "La realidad es que los apartamentos turísticos continúan creciendo, vaciando el mercado residencial en todos los barrios de la ciudad. Y la inspección no está funcionando: basta con pasear por los barrios o entrar en cualquier plataforma de apartamentos turísticos", ha dicho.

La portavoz de Compromís ha criticado, asimismo, que el gobierno local presente "como novedad una agencia que se parece sospechosamente al Plan Reviure del Rialto --el gobierno anterior de la ciudad-- que tanto criticó Catalá y que cerró al llegar", aunque "orientada exclusivamente a dar seguridad al propietario".

Por lo que respecta a la nueva densidad de vivienda planteada por el equipo de Catalá, hasta 140 por hectárea, Robles ha apuntado que "no se evalúa el impacto que tendrá en los barrios, los servicios o las zonas verdes". "Puede derivar en masificación, microviviendas y precarización", ha considerado.

La edil ha añadido que "la realidad es que el servicio de vivienda ha pasado de 34,6 millones de euros (2025) a 36,6 millones (2026) sin proyectos nuevos". "Se repiten inversiones encalladas. A 31 de octubre, descontando 8 millones de euros a Aumsa y 9 millones del Edificio de la Torre, de 28 millones solo se ha ejecutado uno. Y las ayudas al alquiler, congeladas", ha criticado.

En nombre del PSPV-PSOE, Elisa Valía ha lamentado Catalá siga lanzando "medidas vacías, sin ningún impacto real, y cortinas de humo en lugar de afrontar el enorme problema de acceso a la vivienda que está generando su gobierno".

Valía ha exigido a la primera edil abandonar las "maniobras de distracción, de iniciativas estériles y de favorecer la especulación inmobiliaria y el negocio de las promotoras" y la ha emplazado a aplicar, "de una vez por todas, la Ley de Vivienda que aprobó el Gobierno central" para también "controlar los precios del alquiler".

"Hemos asistido a un nuevo intento de María José Catalá por esconder su falta de voluntad para aportar soluciones con el anuncio de un plan fake que lo único que planifica es cómo va ella a sacudirse el problema sin asumir su responsabilidad", ha planteado, a la vez que ha indicado que requisitos como el de 7 años de empadronamiento es algo que "no cumple ni la propia alcaldesa".

Valía ha hablado también de la nueva medida que prevé partir viviendas con acceso independiente en dos y ha señalado que eso es "algo que solo se le puede ocurrir a una persona que asuma que las viviendas en general son suficientemente grandes como para sacar dos de una y que todas tienen puerta de servicio". Ha considerado que "lo único" que se busca así es "que los propietarios de viviendas de lujo puedan hacer negocio".

La representante del PSPV ha añadido que "el único plan que tiene en la cabeza Catalá es reducir de la manera que sea la lista de demandantes de vivienda del Ayuntamiento, que se ha multiplicado desde que llegó" a la Alcaldía, y "expulsar tanto a estudiantes como a las personas migrantes".

Elisa Valía ha asegurado que "las únicas viviendas que está construyendo este ayuntamiento son las que dejó en marcha el anterior gobierno progresista".

"NEGOCIO DE LOS PROMOTORES"

La edil ha criticado además "el nuevo intento de Catalá de hacer pasar el negocio de los promotores como una medida para favorecer al acceso a la vivienda". "Es una vergüenza que una responsable municipal crea que las políticas de vivienda de un ayuntamiento deban depender de la caridad de quienes hacen negocio con ella", ha expuesto.

"Como ella no piensa construir ni comprar vivienda pública y la lista de demandantes se ha duplicado desde que es alcaldesa, se le ha ocurrido enviar a las personas que no pueden pagar su vivienda a los brazos de los promotores privados para recortar la lista de espera, como si maquillando las cifras fuese a desaparecer el problema", ha señalado Valía.