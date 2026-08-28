Compromís y PSPV piden a Catalá explicaciones por el dispositivo y la gestión del incendio de El Saler

Imagen de efectivos que trabajan en las labores de extinción del incendio de El Saler, en València. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Compromís y PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València han anunciado este viernes que pedirán al equipo de gobierno de la ciudad, formado por PP y Vox y presidido por María José Catalá (PP), explicaciones por el dispositivo de extinción del incendio declarado en El Saler este jueves y por la gestión de esta incidencia. Asimismo, la portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, ha señalado que el parque natural de l'Albufera y la Devesa de El Saler están "en su peor momento", mientras que la edil socialista Elisa Valía ha apuntado que ese es un entorno que está "completamente abandonado".

Compromís, a través de un comunicado, ha expresado su "consternación e indignación" por este incendio en "el espacio natural más valioso de la ciudad". "Lo primero es la seguridad de las personas y el respeto y agradecimiento por el trabajo de los equipos de extinción. Toda nuestra solidaridad con los vecinos de El Saler y las zonas afectadas que han tenido que abandonar sus casas", ha expuesto Robles, que destacado que "cuando se apague" el incendio "alguien tendrá que dar la cara y explicar cómo ha podido pasar".

Desde su coalición política se ha subrayado que este incendio "es ya el más devastador que ha sufrido la Devesa en cuarenta años". "Estamos ante una catástrofe ecológica sin precedentes recientes en un espacio natural que es patrimonio de toda la ciudadanía de València", ha expuesto Papi Robles, que ha considerado que "ya es hora" de que el ejecutivo municipal "se tome en serio la crisis climática" porque sus miembros "no son conscientes de la gravedad del momento que vivimos".

"Necesitamos todas las herramientas para combatir esta emergencia", ha subrayado la representante de Compromís, que ha añadido que "desde 2023 --año en el que comenzó a gobernar Catalá-- se han producido hasta 17 conatos e incendios en una serie que ya fue objeto de investigación judicial por presunta intencionalidad".

Este grupo municipal ha considerado que ese "historial debería haber comportado un refuerzo claro y sostenido de la vigilancia preventiva y de los medios de extinción en la zona". "La magnitud de lo que ha pasado deja muchas preguntas abiertas que no pueden ni deben quedar sin respuesta", ha remarcado su portavoz.

"Mientras el fuego no esté completamente apagado, el lugar de todos es acompañar a las personas afectadas y dejar trabajar a los profesionales. Pero cuando se apague, alguien tendrá que dar la cara y explicar cómo ha podido pasar esto", ha insistido Papi Robles.

Así, ha resaltado que un incendio "que en las primeras horas se encontraba controlado acabó escapándose de control por un cambio de viento que, según las previsiones meteorológicas disponibles, ya estaba anunciado". A su vez, ha añadido que Compromís quiere "saber si se hizo una correcta valoración, si la Generalitat y el Ayuntamiento dotaron de suficientes medios" la zona y "por qué fue necesaria la UME desde el primer momento". "Tenemos muchas preguntas y muchas dudas sobre la gestión", ha manifestado.

"IMPRESCINDIBLES"

Compromís ha anunciado que planteará formalmente al Ayuntamiento y a la Generalitat las cuestiones que considera "imprescindibles para clarificar la actuación" ante este incendio: "qué protocolo de emergencia se activó y en qué momento; si la dotación desplegada inicialmente disponía de medios especializados en extinción forestal adecuados a un espacio natural como la Devesa; y qué medidas concretas se habían adoptado -o no- para prevenir un episodio de estas características".

Robles asegurado, además, que l'Albufera y la Devesa "están atravesando su peor momento en la historia reciente" y ha criticado que para gestionar estos entornos Catalá "ha elegido a los concejales más negacionistas, asumiendo como propia su gestión y poniendo los intereses políticos sobre los de la ciudadanía".

Desde el PSPV-PSOE, la edil Elisa Valía ha lamentado el "abandono y la falta de gestión" en la Devesa "por parte del gobierno de Catalá" y ha remarcado que el de este jueves es "el peor incendio" en este parque natural. La concejala ha anunciado, también en un comunicado, que los socialistas presentarán "una batería de preguntas para esclarecer las condiciones en las que se produjo el fuego y las medidas preventivas adoptadas por el Ayuntamiento".

Valía ha declarado que este fuego "vuelve a poner de manifiesto la falta de conservación del parque natural y la ausencia de una política adecuada de prevención". Así, ha cuestionado "el estado de los cortafuegos, la vegetación y las labores de poda controlada, elementos fundamentales tanto para reducir el riesgo como para facilitar las labores de los efectivos de extinción".

"La consternación por el incendio de El Saler da paso ahora a muchas preguntas. Si había alerta amarilla y condiciones adversas y de riesgo para el parque natural, ¿cuáles fueron las medidas preventivas que tomó la alcaldesa para proteger el parque? tanto "en el día de ayer" como "mucho antes".

CORTAFUEGOS

"¿En qué estado se encontraban los cortafuegos?, ¿Pudieron pasar los efectivos de extinción sin problemas? ¿En qué estado se encontraba la vegetación que sirve de combustible en caso de incendio?", ha preguntado Valía, que ha insistido en "la situación de abandono" del parque natural y ha dicho que "responde a una falta de mantenimiento sostenida desde que Catalá ocupa la Alcaldía".

"La poda controlada luce por su ausencia en el parque natural desde que María José Catalá es alcaldesa", ha agregado, además de considerar que esta "tiene que explicar por qué el parque natural tiene esa falta de poda negligente y por qué los cortafuegos no estaban en perfectas condiciones para poder extinguir el fuego rápidamente".

La representante del PSPV-PSOE ha agregado que el modelo de ciudad de Catalá ha sido el "basado en el abandono de las zonas verdes y la falta de prevención". Igualmente, ha lamentado que la primera edil "haya dejado la gestión del parque en manos de Vox" y ha pedido que la conservación de la Devesa "vuelva a ser una prioridad para el gobierno municipal".

CAÑONES DE AGUA

El grupo socialista ha adelantado que también preguntará "por el funcionamiento y la utilización de los cañones de agua" instalados en el parque Natural para prevenir incendios. "La única novedad en el parque natural, los cañones de agua, son un proyecto del gobierno anterior --Compromís y PSPV--", ha señalado Valía, que ha afirmado que habrá que ver "en qué medida se han utilizado para proteger" este entorno natural.

"Gobernar no es ir a hacerse fotos inaugurando carriles de la Gran Vía, es mantener el parque natural cuidado para que no pase lo que pasó ayer", ha remarcado la concejala del PSPV-PSOE, que ha pedido a Catalá "explicaciones sobre todas las circunstancias que rodearon el incendio" y ha reclamado "una política de conservación y prevención que permita proteger la Devesa, sus zonas verdes y a los vecinos ante situaciones de emergencia".