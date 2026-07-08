Compromís y PSPV preguntan por qué Catalá "no activó los protocolos que tenía que poner en marcha" con la dana

Archivo - Imagen de archivo de la pedanía de La Torre, en la ciudad de València, tras la dana del 29 de octubre de 2024. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV-PSOE, han preguntado este miércoles, coincidiendo con la declaración de la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), ante la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, por qué la primera edil "no activó los protocolos que ella misma tenía la obligación de poner en marcha" en la capital valenciana y por qué el consistorio "no cumplió con su propio Plan de Inundaciones".

Así lo han planteado, en sendos comunicados, los portavoces de Compromís, Papi Robles, y PSPV-PSOE, Borja Sanjuan, en el Ayuntamiento de València.

La primera de ellos ha señalado que "Catalá ahora dice que no recibió ningún aviso aquella tarde" y ha agregado que "la pregunta ya no es si la avisaron", sino "por qué no activó los protocolos que ella misma tenía la obligación de poner en marcha".

"La alarma estaba en rojo y durante horas no se envió ningún bombero, no se activó ninguna megafonía, no se montó ningún dispositivo policial", ha destacado la representante de Compromís, que ha añadido que "la alcaldesa no se enteró porque no quiso informarse".

Papi Robles ha remarcado que esta primera edil es "una alcaldesa que declaró que València se había salvado" de la dana, "cuando se contabilizaron 17 muertos" y este ha sido "el tercer municipio con más fallecidos" por las inundaciones provocadas por ese temporal.

La portavoz de Compromís se ha referido también al exjefe del Consell Carlos Mazón durante el día de la dana y ha subrayado que fue "un 'president' que alargó la sobremesa en el Ventorro hasta las 20.00 de la tarde" y alguien de quien "Catalá dijo que había sido el primero en bajar al barro" y al que "agradeció su ayuda".

"Mazón en el Ventorro y Catalá aplaudiéndole desde el primer día. Dos responsables políticos que fallaron a su gente por incompetencia y que después cerraron filas el uno con el otro para no asumir las consecuencias", ha censurado Robles.

Tras ello, la portavoz ha preguntado: "Y ahora, ¿cómo puede mantener a Mazón en el escaño sabiendo que puso en peligro València?".

La integrante de Compromís ha apostillado que en los días posteriores a la dana, "mientras los vecinos de La Torre, Forn d'Alcedo y Castellar-l'Oliveral lo perdían todo, el Ayuntamiento de València tampoco estuvo a la altura". "No activó a los policías locales para ir a los municipios vecinos hasta cuatro días después. Cuatro días", ha remarcado.

"A ESCONDIDAS" Respecto a la declaración de María José Catalá ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana, Papi Robles ha censurado que la primera edil haya entrado a las dependencias judiciales "a escondidas, por el aparcamiento", y "como hace siempre que tiene que explicar su papel aquel 29 de octubre".

"Ante la ciudadanía de València, Catalá nunca ha dado la cara. Los responsables políticos de aquella catástrofe tienen que asumir sus responsabilidades. Y si no lo hacen voluntariamente, serán las urnas quienes se lo exijan", ha afirmado la portavoz de Compromís.

Desde el PSPV-PSOE, Borja Sanjuan ha asegurado que con su declaración en el juzgado, "Catalá confirma que priorizó su salvación y la del PP antes que a València en la gestión" de esa catástrofe.

Asimismo, el portavoz socialista en el consistorio ha reprochado a la alcaldesa que "reconozca que la Generalitat incumplió sus obligaciones al no avisar al Ayuntamiento ni al resto de municipios" y ha lamentado que Catalá "insista en sus mentiras".

Sanjuan ha considerado que la declaración de la primera edil ante la jueza que investiga la gestión de la dana "confirma que la Generalitat no cumplió con sus obligaciones al no avisar al Ayuntamiento de València ni al resto de municipios afectados".

En esta línea, ha añadido que "si la propia alcaldesa reconoce que la Generalitat no informó a los ayuntamientos como debía, lo que tenía que haber hecho era exigir responsabilidades políticas al Gobierno valenciano". Y ha lamentado que "no lo hiciera".

En este punto, el representante del PSPV-PSOE ha censurado que María José Catalá haya "preferido actuar como miembro del Partido Popular antes que como alcaldesa de València".

Igualmente, ha dicho que la responsable municipal "ha evitado aclarar algunas de las afirmaciones que realizó públicamente hace unos días".

Sanjuan ha preguntado "¿por qué el Ayuntamiento de València no cumplió con su propio Plan de Inundaciones?, ¿por qué la alcaldesa no supo que su municipio se había inundado hasta que ya había ocurrido? y ¿por qué, en esos momentos, no activó todos los medios disponibles para ayudar a los vecinos de València y del área metropolitana?".

"ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN POLÍTICA"

El portavoz del grupo socialista ha insistido en que la actuación de la alcaldesa durante la dana ha estado "marcada por una estrategia de protección política en lugar de por la atención a las personas afectadas".

"Lo que está haciendo María José Catalá durante la dana es intentar salvarse políticamente y no ayudar a las personas afectadas. Si ha tenido que elegir, primero se ha elegido a ella, después al Partido Popular y, a mucha distancia, a València", ha subrayado Sanjuan.