Compromís reclama un cambio de modelo en la prevención de incendios en la Diputación de Castellón

CASTELLÓ 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Compromís en la Diputación de Castellón ha presentado una declaración institucional para el próximo pleno en la que reclama un cambio profundo en las políticas de prevención de incendios forestales, poniendo el foco en la gestión activa del territorio, el refuerzo de la autonomía municipal y el desarrollo socioeconómico de las zonas de montaña.

El portavoz de Compromís, David Guardiola, ha advertido en un comunicado de que "los incendios forestales ya no son episodios puntuales, sino una amenaza estructural que afecta especialmente a los municipios del interior, con menos recursos y una gran extensión forestal". En este sentido, ha subrayado que "no se puede seguir basando la respuesta únicamente en la emergencia estival; es necesaria la prevención durante todo el año y decisiones tomadas desde el territorio".

La iniciativa toma como referencia el Decálogo de Propuestas para la Prevención de Incendios y el Desarrollo Socioeconómico de las Zonas de Montaña elaborado por la Asociación Española de Municipios de Montaña (EsMontañas), y ha reclamado mayor autonomía municipal, menos trabas administrativas y recursos estables para la gestión forestal sostenible.

Según Guardiola, "los ayuntamientos de montaña son los que mejor conocen su término municipal, pero con demasiada frecuencia se ven atados de manos por una burocracia excesiva y por la falta de financiación y apoyo técnico". Por ello, Compromís defiende que la Diputación debe desempeñar un papel clave "ofreciendo un apoyo real a los municipios más pequeños y asumiendo la cohesión territorial como una responsabilidad política".

La declaración institucional presentada por Compromís incluye propuestas concretas como la creación de fondos provinciales estables para la mejora forestal, el apoyo a la apertura y mantenimiento de caminos forestales, el refuerzo de las brigadas de prevención con carácter anual y condiciones laborales dignas, así como el impulso del pastoreo extensivo y la ganadería sostenible como herramienta clave de prevención de incendios.

"Prevenir incendios también es mantener vivo el mundo rural", ha señalado Guardiola, quien ha defendido el aprovechamiento forestal sostenible, la creación de empleo verde y el reconocimiento económico de los servicios ecosistémicos como "elementos imprescindibles para reducir el riesgo de incendios a medio y largo plazo".

Compromís también propone la creación de anillos verdes de protección alrededor de los núcleos urbanos de montaña y el refuerzo del apoyo de la Diputación a la elaboración de planes municipales de prevención de incendios, incluyendo asistencia técnica y ayudas específicas para los municipios con mayor riesgo.