Compromís reclama en el Congreso que las víctimas de extrema derecha se reconozcan como de terrorismo

La diputada de Compromís Águeda Micó interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España) - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID/VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para que las víctimas de la violencia de extrema derecha sean reconocidas como víctimas de terrorismo, una iniciativa que plantea para su debate en la Comisión de Justicia coincidiendo con el aniversario del asesinato del joven antifascista Guillem Agulló, ocurrido en 1993.

Micó quiere "arrojar luz" sobre una violencia política de ultraderecha "persistente desde la Transición", con una incidencia destacada en la Comunitat Valenciana y que, a su juicio, ha sido "históricamente invisibilizada dentro del relato institucional del terrorismo". "Durante décadas se ha limitado el concepto de terrorismo a determinadas organizaciones, dejando fuera otras formas de violencia ideológica que tienen el mismo impacto social y democrático", ha afirmado.

En este contexto, la diputada ha recordado el caso de Guillem Agulló, asesinado en 1993 en Montanejos (Castellón) por un grupo de extrema derecha. "Se trata de un crimen con una clara motivación ideológica y una voluntad de intimidación colectiva, elementos que encajan plenamente con la definición jurídica de terrorismo", ha remarcado.

A su juicio, reconocer casos como el de Agulló no es "solo una cuestión de justicia individual, sino una necesidad democrática" y ha advertido de que "no puede haber víctimas de primera y de segunda según la ideología del agresor".

Las juventudes de Compromís celebrarán este domingo a las 13.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Montanejos el acto de homenaje 'El latido inmortal de miles de Guillems', con el que quieren reivindicar su memoria "como símbolo de dignidad, resistencia y lucha contra el odio".

MISMO RECONOCIMIENTO, PROTECCIÓN Y REPARACIÓN PARA ESTAS VÍCTIMAS

En la iniciativa de Compromís, recogida por Europa Press, se pide al Gobierno que reconozca de manera expresa que la violencia de extrema derecha puede constituir terrorismo cuando cumpla los requisitos establecidos en la Ley 29/2011, y que garantice que estas víctimas tengan acceso al mismo sistema de reconocimiento, protección y reparación que el resto.

Además, la PNL plantea impulsar medidas normativas, interpretativas y administrativas para garantizar una aplicación homogénea del concepto de terrorismo a todas las formas de violencia política con finalidad de intimidación colectiva; establecer directrices claras para el reconocimiento de estas víctimas.

También promover la revisión de casos históricos que hayan quedado fuera del sistema; incorporar la violencia terrorista de extrema derecha a las políticas estatales de memoria democrática; y garantizar la igualdad plena de todas las víctimas del terrorismo en el acceso a medidas de reconocimiento, protección y reparación, con independencia del origen ideológico de los agresores.

En su exposición de motivos, el texto sostiene que el relato público del terrorismo ha tendido a concentrarse en otras expresiones de violencia, pese a que diversas investigaciones académicas, informes de memoria democrática y recopilaciones de víctimas acreditan la existencia de asesinatos, agresiones graves y ataques mortales motivados por ideología de odio, supremacismo e intolerancia política.

Asimismo, señala que la Ley 29/2011 define el terrorismo por su finalidad de generar terror en la población, alterar gravemente la paz pública o subvertir el orden constitucional, "sin condicionar esta definición al origen ideológico de los autores", por lo que sostiene que la violencia ejercida por la extrema derecha, cuando cumple esos elementos materiales, debe recibir el mismo régimen de reconocimiento y protección que cualquier otra forma de terrorismo.