Compromís reclama un transporte público "más coordinado y eficiente" entre Alicante y otros municipios

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas (i), y la edil de la coalición Sara Llobell (d) - EUROPA PRESS

ALICANTE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a reclamar un transporte público "más coordinado y eficiente" entre la capital alicantina y otros municipios, así como un ente metropolitano de transporte (EMT) para crear sinergias en este ámbito.

De esta forma lo han indicado este martes el portavoz de la coalición en el consistorio, Rafa Mas, y la edil Sara Llobell, en una rueda de prensa en la que han criticado la gestión de Luis Barcala (PP) como alcalde.

Asimismo, Llobell ha insistido en el papel de un plan de Cercanías para la zona porque pretende "acabar con los retrasos históricos, sobre todo en la línea de Alicante-Murcia", y "vertebrar todas las comarcas de la provincia".

La concejala también ha señalado que las líneas C1 y C3 son "el noveno núcleo de Cercanías de España", por lo que buscan que la primera "tenga conexión" con el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

Además, ha propuesto la construcción de un segundo andén en las estaciones de Sant Vicent del Raspeig (Alicante), la Universidad de Alicante (UA) y el centro de la ciudad, lo que "permitirá el cruce de trenes en las paradas de las estaciones, facilitando la mejora de la comunicación y del transporte" del estudiantado hasta la institución académica.

Llobell ha reclamado a la Generalitat Valenciana un TRAM que funcione durante las 24 horas y al Ayuntamiento "una mayor frecuencia de las líneas municipales" de autobús. En este sentido, ha recordado que su grupo municipal "presentó una iniciativa en el pleno" para constituir una EMT con el fin de "mejorar en la coordinación y eficiencia" de las líneas entre Alicante y otros puntos, ya que los autobuses que van a la UA están "llenos" y "no pueden parar para que se suba nadie".

En otro orden de cosas, la edil ha exigido que el transporte sea gratis para la gente joven, ya que, según ha sostenido, el gobierno de Barcala "no se va a adherir a la subvención del Gobierno de España para la gratuidad del transporte público".

CRÍTICAS A BARCALA

Por su parte, Mas ha criticado que Barcala "solo va a Madrid a aplaudir a sus líderes de partido" mientras que "otros alcaldes se sientan con secretarios de Estado y ministros".

También ha defendido que Compromís "sí está haciendo preguntas al Gobierno central para tener algo de información" sobre la situación de la variante de Torrellano (Alicante) o la del barrio de San Gabriel con la ejecución del Corredor Mediterráneo, cuestionando si van a "electrificar todo el barrio y a no conectarlo con la playa".

Por ello, Mas ha resaltado que "Alicante le sale muy barato al Gobierno de España porque hay un alcalde que está muy pendiente de las fiestas". "Barcala sería el mejor concejal de Fiestas, que es lo único que ejecuta, aunque tarde y mal, pero es un pésimo alcalde", ha concluido.