Compromís reta al PP a pedir informe del CJC sobre la Ley Forestal para evitar "subterfugios"

Archivo - Imagen de archivo de la diputada de Compromís en Les Cortes Valencianes Paula Espinosa. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha manifestado su "disconformidad" con el procedimiento elegido para tramitar la Ley Forestal, que después de haber sido presentada por el grupo parlamentario 'popular' en Les Corts y no por el Consell, será debatida en el Pleno de la cámara autonómica para su toma en consideración el próximo miércoles 7 de octubre. Por ello, ha retado al PP a pedir un informe del Consell Jurídic Consultiu para evitar "subterfugios" en la norma.

La portavoz adjunta de Comrpomís en Les Corts, Paula Espinosa, ha denunciado que esta vía elegida "permite esquivar el informe preceptivo del CJC", pero, aun así la reglamentación deja al grupo proponente "pedir voluntariamente el informe", por lo que ha instado al PP a que lo solicite.

Espinosa ha señalado en un comunicado que la Ley Forestal fue anunciada por el Consell y que el mismo presidente, Juanfran Pérez Llorca, "se refirió a ella públicamente ante los medios de comunicación hace unas pocas semanas".

"A pesar de esto, la ley no ha llegado a Les Corts como proyecto de ley del Consell, sino como una proposición de ley del Grupo Popular. La manera finalmente elegida evita trámites de exposición y consulta pública y los informes preceptivos de organismos como el Consell Jurídic Consultiu", ha criticado.

Compromís considera que se trata de una "maniobra" que "resta garantías" a una norma "de gran trascendencia para el territorio valenciano". "Estamos hablando de una ley que regula la gestión de nuestras montañas, fundamental para la prevención de incendios y el futuro de nuestro medio rural. Una norma de esta trascendencia reclama todas las garantías jurídicas, no un subterfugio para ahorrarse controles", ha afirmado.

Por eso, Compromís reta al Partido Popular a activar el mecanismo previsto en la reglamentación de Les Corts y que, como grupo proponente, solicite al Consell Jurídic Consultiu la emisión de un informe sobre la Proposición de Ley forestal con el cual se analicen "los posibles conflictos jurídicos y las eventuales vulneraciones normativas que se puedan dar".

"En una misma semana, la derecha valenciana ha lanzado dos leyes que pueden cambiar el futuro de nuestro territorio durante décadas, como son la Ley del Suelo y la Ley Forestal. No podemos permitir que las prisas y la falta de garantías provoquen reformas de enorme trascendencia", ha advertido.

"FLEXIBILIZA" CONTROLES

En esta línea, la diputada de Compromís ha denunciado que la ley forestal, tal como está redactada, "permitirá convertir terrenos que ahora son forestales en terrenos agrícolas, abriendo la puerta a que después puedan ser urbanizables"; introduce "excepciones" después de incendios y "flexibiliza algunos controles previos que hasta ahora estaban protegidos".

"Desde Compromís consideramos que, si el Partido Popular está convencido que esta reforma ofrece todas las garantías de protección para nuestro territorio, no tendrá ningún tipo de problema en que se apliquen mayores controles jurídicos al texto presentado, con expertos que dirán si esta ley está vinculada de manera correcta a nuestro ordenamiento jurídico", ha concluido Espinosa.