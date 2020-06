Compromís urge al gobierno central a "seguir el ejemplo" de las Leyes Trans y LGTBI valencianas

VALÈNCIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha pedido este domingo, con motivo de la celebración del Orgullo 2020, que el gobierno central legisle para garantizar los derechos de las personas LGTBI "siguiendo el ejemplo de las leyes valencianas impulsadas en los últimos años por la Conselleria de igualdad y Políticas Inclusivas del Botànic".

En concreto, Ferri ha puesto como ejemplos la Ley integral del reconocimiento de la identidad y la expresión de género aprobada en 2017 y la Ley de igualdad de las personas LGTBI de 2018.

Para Ferri, el Consell "ha demostrado que es posible legislar para mejorar la vida de las personas". No obstante, ha lamentado en un comunicado que "en España, en cambio, llevamos años de retraso en la aprobación de leyes tan importantes y necesarias".

"Es especialmente triste el freno que desde posiciones pretendidamente progresistas se quiere imponer a la Ley Trans. Nosotros lo tenemos muy claro. En este Orgullo, y todos los días del año, tenemos que defender todos los derechos de todas las personas LGTBI, especialmente de las personas trans que están siendo víctimas de una auténtica campaña de odio", ha añadido.

"Las leyes de reconocimiento de derechos de este colectivo no perjudican al resto de la sociedad, como se demuestra día a día con la ley valenciana o a nivel internacional con leyes como la de Argentina", ha aseverado Ferri.

El síndic de Compromís en Les Corts ha apuntado que "los valencianos podemos estar orgullosos de que nuestro gobierno haya impulsado y aprobado las leyes más avanzadas del Estado que ahora pueden servir de referentes para que el gobierno central cumpla sus acuerdos". Pero ha señalado: "No podemos caer en el conformismo. Tenemos muy claro que la mejor manera de no retroceder es continuar avanzando y no descansar hasta que todos los derechos de todas las personas estén garantizados".