Compromís ve un "engaño" la prioridad nacional de Vox y pide "un poco de cordura" al PP: "España no es un país racista"

Archivo - La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Isaura Navarro - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Isaura Navarro ha calificado de "engaño" el principio de prioridad nacional que defiende Vox y ha pedido "un poco de cordura" al PP y que no "siga los pasos" de esta formación porque, según ha reivindicado, España "no es un país racista" aunque desde la formación de Santiago Abascal "quieren que lo sea". A su juicio, este partido trata de "generar un problema donde lo que hay es convivencia".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes, un día después de que Vox registrara una iniciativa en Les Corts en la que pide instar al Consell a solicitar al Gobierno de España que garantice "la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles" y establezca este principio en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos o los programas de vivienda, así como en el acceso al sistema de prestaciones y pensiones públicas.

Para Navarro, el principio de prioridad nacional "se trata de un engaño a la ciudadanía porque, primero, que se basa en afirmaciones y declaraciones que son totalmente falsas, además de la inconstitucionalidad absoluta y que vulnera todos los tratados internacionales que tiene España suscritos". "Están mintiendo a la gente porque lo que quieren es que sea racista, en una sociedad que no lo es", ha recalcado.

De hecho, ha defendido que la española y la valenciana es "una sociedad inclusiva" y ha acusado a Vox de "engañar a la gente", en este caso, "a través del 'trumpismo' discursivo, es decir, asumiendo todos los discursos de Trump, porque en Estados Unidos ha funcionado y aquí quieren que también funcione y transformar a la sociedad". "Pero ya sabemos cómo acaba la sociedad norteamericana y en qué situación está, que se está persiguiendo a la gente por la calle por su color de piel", ha advertido.

Preguntada por la posición del PP al respecto, ha denunciado que el actual 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, está "siguiendo los pasos" de su antecesor, Carlos Mazón, en esta materia, "asumiendo los relatos y todas las mentiras" de Vox "para mantenerse en el poder", algo "lamentable", y ha pedido "un poco de cordura" a los de Alberto Núñez Feijóo, aunque ha señalado: "El precio de la Presidencia de la Generalitat está muy bajito, prácticamente regalado a Vox".

"Quieren que se generen problemas de convivencia en la calle y que la gente, cuando lo que se está haciendo es desmantelar los servicios sociales, porque esa es la política del PP, crea que el problema no es su pésima gestión, sino que son las personas que necesitan ayuda y esos servicios sociales", ha aseverado, al tiempo que ha acusado a ambas formaciones de "generar un problema donde no hay".

LLAMA A "DESMANTELAR TODAS LAS MENTIRAS DE VOX"

Isaura Navarro ha considerado que la sociedad se encuentra ante "una situación de alto peligro" y ha apelado a la responsabilidad de los medios de comunicación para "desmantelar todas las mentiras de Vox, de las que el PP se dedica a hacer de altavoz, porque es el precio de esas presidencias, tanto la de aquí --de la Generalitat Valenciana-- como el resto que van pactando" en otras comunidades autónomas.

"Es una cuestión de relato, relato, relato, para acabar transformando a la sociedad y que se crea que los problemas están en la gente pobre, cuando en realidad están en que los que más tienen son los que menos pagan", ha expuesto.

TODAS LAS ACTUACIONES ILEGALES "SERÁN DENUNCIADAS", AVISA

Sobre si les preocupa que este principio de prioridad nacional quede reflejado en los presupuestos de la Generalitat que el PP tiene que negociar con Vox para sacarlos adelante, la síndica adjunta de Compromís ha advertido de que "todo lo que sean actuaciones ilegales serán denunciadas": "En este caso es imposible que tal cual esté en los presupuestos porque es una gran mentira, es que incluso hablan de los españoles cuando estamos dentro de la Unión Europea, es que es totalmente absurdo".

Sin embargo, a su juicio "la cuestión no es esa" porque, "de hecho, en los presupuestos cuando han pactado ese tipo de cosas después la ejecución está en cero". "La cuestión no es esa, la cuestión es el relato, porque de lo que va Vox es de marcar el relato y que la gente se crea que hay un problema donde no lo hay", ha insistido Navarro, que ha remarcado que el "desmantelamiento" del Estado de bienestar "viene de la mano de las políticas privatizadoras del PP y Vox".

"Son ellos los que invierten menos en servicios públicos para que las colas y la atención sanitaria sigan peor. Entonces quieren que la gente mire hacia las personas migrantes, que son las que necesitan más ayuda, y no hacia su pésima gestión. De lo que hemos de hablar es de desmantelar este relato, porque es un relato falso de engaño a la ciudadanía, y lo que insiste es en generar conflicto social en una sociedad que es perfectamente inclusiva", ha enfatizado.