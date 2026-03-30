Compromís ve "repugnante" que Mazón diga que respeta la causa de la dana y cree que "intenta escabullirse"

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante un debate en Les Corts - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que le produce "auténtica vergüenza y auténtica repugnancia" que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón sea "capaz de decir que ha respetado siempre la instrucción" judicial sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, algo que afirma en el escrito de su abogado para solicitar personarse en la causa.

"Lo único que pretende siempre, siempre, es intentar escabullirse de las responsabilidades que tuvo aquel día y que, desgraciadamente, no ejerció; y por eso tuvimos 230 muertos", ha manifestado en declaraciones remitidas a los medios.

Así ha valorado el escrito presentado por el abogado de Mazón ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana para personarse en el procedimiento. Esta petición se produce días después de que la magistrada acordara citar como testigo al 'expresident' y una semana más tarde de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara imputarle al no ver indicios de delito en su actuación en la catástrofe.

En el escrito, Mazón solicita personarse en el procedimiento al amparo de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el objetivo de defender sus intereses. Además, sostiene que ha mantenido desde el inicio de la causa "una posición de máximo respeto hacia la instrucción practicada y hacia las decisiones adoptadas, aun teniendo conocimiento indirecto, a través de fuentes abiertas, de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias de prueba que afectaban de forma directa a su esfera jurídica".

Sin embargo, para Baldoví, "produce una auténtica vergüenza, auténtica repugnancia, ver que el señor Mazón es capaz de decir que ha respetado siempre la instrucción". "Si tuviera el máximo respeto por la justicia, cuando le han invitado a que compareciera ante la jueza, habría comparecido. Eso es tener respeto, lo demás es faltar al respeto", ha señalado.

El síndic de Compromís ha vuelto a exigir al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que "lo que debería hacer de una vez por todas" es exigir su escaño a Mazón como diputado autonómico del PP, al considerar que "es una persona que ya no aporta nada, una persona del pasado, una persona que no hace nada en Les Corts y una persona que no merece estar ni un minuto más en Les Corts": "Por lo tanto, le debería exigir su escaño o enviarlo al grupo de no adscritos".