Compromís ve "totalmente discrecional" la propuesta de condonación de la deuda: "No tiene en cuenta criterios objetivos"

VALÈNCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha cuestionado la propuesta que aprobará próximamente el Consejo de Ministros para condonar una parte de la deuda regional por ser "totalmente discrecional" para solucionar "un pacto concreto con un partido político y una situación concreta de una ministra de Hacienda que es candidata a la Junta de Andalucía", en alusión al acuerdo del PSOE con ERC y a María Jesús Montero, respectivamente. Además, ha advertido de que el planteamiento no tiene en cuenta "criterios objetivos" ni la infrafinanciación valenciana.

Así lo ha manifestado, en declaraciones remitidas a los medios, la diputada de Compromís en el Congreso Àgueda Micó, para quien esta propuesta "no responde a las necesidades reales de los valencianos". Además, ha hecho hincapié en que la Comunitat Valenciana es la región que tiene "una deuda más grande" como consecuencia de la "infrafinanciación que el propio Gobierno central y que el Estado ha tenido con los valencianos".

Por eso mismo, ha considerado que la condonación de la deuda, que según la propuesta del Ministerio de Hacienda sería de 11.210 millones de euros para la región, "debería tener en cuenta estas circunstancias", por lo que la cuantía tendría que ser "mucho más elevada".

Además, Micó ha cuestionado que la propuesta sea "totalmente discrecional para solucionar un pacto concreto con un partido político y una situación concreta de una ministra de Hacienda que es candidata a la Junta de Andalucía".

Ante esta situación, ha advertido de que en Compromís no serán "cómplices de un acuerdo en el que realmente no se tienen en cuenta criterios objetivos, de infrafinanciación y de desigualdad real entre los valencianos y el resto de ciudadanos del Estado" español.

Andalucía y Cataluña serán las dos comunidades autónomas más beneficiadas de la propuesta que aprobará próximamente el Consejo de Ministros para condonar una parte de la deuda regional, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos. Por su parte, la Comunitat Valenciana será la tercera, con 11.210 millones de euros.

El Gobierno tiene previsto aprobar "en breve" en el Consejo de Ministros esta propuesta del Ministerio de Hacienda para asumir hasta 83.252 millones de todas las comunidades. Este planteamiento surge después del pacto que alcanzó el PSOE con ERC para condonar una parte de la deuda de Cataluña, que sería aplicable a las comunidades que lo pidieran.