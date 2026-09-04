Compromís ve "una vergüenza" que Llorca "se oponga" a reformar la financiación: "Solo piensa en obedecer a Feijóo"

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha calificado de "vergüenza" que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se oponga a la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica y le ha reprochado que solo piense en "obedecer" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en vez de "defender los intereses valencianos".

Así lo ha manifestado, en declaraciones remitidas a los medios, después de que el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, haya mostrado el rechazo de la Generalitat a la reforma de la financiación que expone este viernes el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En la reunión se ha aprobado la propuesta ya que, al disponer el Gobierno del 50% de los votos en este órgano multilateral, tan solo necesita el respaldo de una comunidad autónoma para sacarla adelante.

"Compromís es el único partido valenciano que mantiene todas y cada una de las reivindicaciones por una financiación justa: un nuevo sistema de financiación, un fondo transitorio y la condonación de toda nuestra deuda", ha concretado Baldoví.

En esta línea, ha calificado de "vergüenza que Pérez Llorca se oponga a reformar la financiación con un sistema que podría darnos más recursos para reforzar la educación o la sanidad".

"Y esto ocurre porque Pérez Llorca no actúa como presidente de todos, sino como aspirante a candidato del PP. Él solo piensa en obedecer a Feijóo en lugar de defender los intereses valencianos, y eso es lamentable", ha censurado.

AL CONGRESO ANTES DEL 9 DE OCTUBRE

Por su parte, el diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez, en un comunicado, ha exigido al ministro de Hacienda, Arcadi España, llevar la reforma de la financiación al Congreso antes del 9 de octubre, el día de la Comunitat Valenciana.

El parlamentario ha hecho hincapié en que la autonomía sufre "un maltrato histórico que tiene que revertirse ya" y por ello ha remarcado la necesidad de llevar el proyecto al Congreso para que los grupos puedan mejorar la propuesta.

Por el contrario, ha valorado positivamente que el conseller de Hacienda de la Comunitat Valenciana, José Antonio Rovira, haya participado en el CPFF, aunque "a pesar de que haya sido incapaz de apoyar una propuesta que mejora objetivamente la capacidad de autogobierno y de recursos de la Generalitat".

"La propuesta asume gran parte de nuestras reivindicaciones y supone una mejora de 3.669 millones anuales para servicios públicos, condonación parcial de 11.200 millones de deuda, un fondo climático de 1.000 millones para las comunidades autónomas mediterráneas y mayor capacidad fiscal con la mejora en la cesión de impuestos, singularmente, el mecanismo del IVA de PYMES que beneficia la economía valenciana", ha resaltado.